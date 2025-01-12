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Шпинат спасает зрение и память: как зелёный овощ продлевает молодость

2:04
Здоровье

Из всех листовых зеленых овощей шпинат занимает особое место благодаря своей универсальности и невероятной пользе для здоровья. Вы знали, что он может стать не только вкусным дополнением к салатам и гарнирам, но и настоящим щитом для организма?

Шпинат, зелень
Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шпинат, зелень

Питательный состав: максимум пользы за минимум калорий

Всего три чашки сырого шпината содержат около 20 калорий, менее грамма жира, два грамма белка, три грамма углеводов и два грамма клетчатки. Но несмотря на низкую калорийность, шпинат буквально насыщен полезными веществами:

  • Витамины: более 300% дневной нормы витамина К, 160% витамина А и 40% витамина С. Эти вещества поддерживают здоровье костей и способствуют заживлению тканей.
  • Фолиевая кислота: 45% средней суточной нормы, необходимой для формирования эритроцитов и ДНК.
  • Минералы: шпинат богат железом, магнием, калием и кальцием.
  • Антиоксиданты: защита организма на клеточном уровне
    Шпинат содержит мощные антиоксиданты, включая кемпферол, кверцетин и лютеин, которые оказывают противовоспалительное действие, укрепляют сердце и защищают от возрастных заболеваний.

Шпинат и здоровье мозга

Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia в 2015 году, показало, что регулярное потребление листовых овощей, включая шпинат, замедляет снижение когнитивных функций. Участники, которые ели больше шпината, реже сталкивались с возрастным ухудшением памяти и внимания.

Польза для зрения

Антиоксидант лютеин играет ключевую роль в профилактике возрастной дегенерации желтого пятна — главной причины потери зрения у людей старше 55 лет. Регулярное употребление шпината помогает защитить глаза, так как лечения этой болезни пока не существует.

Уточнения

Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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