Шпинат спасает зрение и память: как зелёный овощ продлевает молодость

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Из всех листовых зеленых овощей шпинат занимает особое место благодаря своей универсальности и невероятной пользе для здоровья. Вы знали, что он может стать не только вкусным дополнением к салатам и гарнирам, но и настоящим щитом для организма?

Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шпинат, зелень

Питательный состав: максимум пользы за минимум калорий

Всего три чашки сырого шпината содержат около 20 калорий, менее грамма жира, два грамма белка, три грамма углеводов и два грамма клетчатки. Но несмотря на низкую калорийность, шпинат буквально насыщен полезными веществами:

Витамины: более 300% дневной нормы витамина К, 160% витамина А и 40% витамина С. Эти вещества поддерживают здоровье костей и способствуют заживлению тканей.

более 300% дневной нормы витамина К, 160% витамина А и 40% витамина С. Эти вещества поддерживают здоровье костей и способствуют заживлению тканей. Фолиевая кислота: 45% средней суточной нормы, необходимой для формирования эритроцитов и ДНК.

45% средней суточной нормы, необходимой для формирования эритроцитов и ДНК. Минералы: шпинат богат железом, магнием, калием и кальцием.

шпинат богат железом, магнием, калием и кальцием. Антиоксиданты: защита организма на клеточном уровне

Шпинат содержит мощные антиоксиданты, включая кемпферол, кверцетин и лютеин, которые оказывают противовоспалительное действие, укрепляют сердце и защищают от возрастных заболеваний.

Шпинат и здоровье мозга

Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia в 2015 году, показало, что регулярное потребление листовых овощей, включая шпинат, замедляет снижение когнитивных функций. Участники, которые ели больше шпината, реже сталкивались с возрастным ухудшением памяти и внимания.

Польза для зрения

Антиоксидант лютеин играет ключевую роль в профилактике возрастной дегенерации желтого пятна — главной причины потери зрения у людей старше 55 лет. Регулярное употребление шпината помогает защитить глаза, так как лечения этой болезни пока не существует.

Уточнения

Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae.

