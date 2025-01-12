Шпинат спасает зрение и память: как зелёный овощ продлевает молодость

Из всех листовых зеленых овощей шпинат занимает особое место благодаря своей универсальности и невероятной пользе для здоровья. Вы знали, что он может стать не только вкусным дополнением к салатам и гарнирам, но и настоящим щитом для организма?
Всего три чашки сырого шпината содержат около 20 калорий, менее грамма жира, два грамма белка, три грамма углеводов и два грамма клетчатки. Но несмотря на низкую калорийность, шпинат буквально насыщен полезными веществами:
Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia в 2015 году, показало, что регулярное потребление листовых овощей, включая шпинат, замедляет снижение когнитивных функций. Участники, которые ели больше шпината, реже сталкивались с возрастным ухудшением памяти и внимания.
Антиоксидант лютеин играет ключевую роль в профилактике возрастной дегенерации желтого пятна — главной причины потери зрения у людей старше 55 лет. Регулярное употребление шпината помогает защитить глаза, так как лечения этой болезни пока не существует.
Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.