Как бузина помогает сжигать жир и укреплять иммунитет

Знали ли вы, что сок бузины может стать вашим союзником в борьбе за здоровье и стройность? Это растение, известное своими лекарственными свойствами, помогает справляться с запорами, обладает легким мочегонным эффектом и успокаивающим действием. Но на этом его преимущества не заканчиваются.
Исследование, проведённое учёными из Университета штата Вашингтон, показало: ежедневное употребление 340 граммов сока бузины в течение недели способно значительно улучшить обмен веществ.
В эксперименте приняли участие 18 взрослых с избыточным весом. Половина участников пила сок бузины, остальные получали плацебо. Все придерживались одинаковой диеты.
Улучшение кишечного микробиома: увеличение количества "хороших" бактерий и уменьшение "плохих".
Снижение уровня глюкозы в крови на 24%.
Уменьшение уровня инсулина на 19%.
Особое внимание исследователей привлекло усиление окисления жира, то есть расщепления жирных кислот, после употребления углеводов и во время физических нагрузок. Это указывает на способность бузины способствовать снижению веса.
Ягоды и цветы бузины богаты антиоксидантами и витаминами, которые поддерживают иммунитет, уменьшают воспаление и защищают сердечно-сосудистую систему. Эксперты также рекомендуют бузину при простуде и гриппе для облегчения симптомов.
Кроме того, бузина используется для лечения:
Несмотря на всю пользу, важно помнить: чрезмерное употребление бузины может вызвать расстройства пищеварения — от вздутия до диареи. Если вы планируете использовать бузину в лечебных целях, проконсультируйтесь с врачом, чтобы подобрать безопасную дозировку.
Чаще всего бузину можно найти в виде сиропов и добавок.
Питательная ценность бузины также заслуживает внимания. В одной чашке ягод содержится:
Бузина́ (лат. Sambucus) — род цветковых растений семейства Калиновые (Viburnaceae).
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.