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Как бузина помогает сжигать жир и укреплять иммунитет

2:40
Здоровье

Знали ли вы, что сок бузины может стать вашим союзником в борьбе за здоровье и стройность? Это растение, известное своими лекарственными свойствами, помогает справляться с запорами, обладает легким мочегонным эффектом и успокаивающим действием. Но на этом его преимущества не заканчиваются.

Бузина
Фото: commons.wikimedia.org by Gary Houston, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бузина

Сок бузины и метаболизм: научные доказательства

Исследование, проведённое учёными из Университета штата Вашингтон, показало: ежедневное употребление 340 граммов сока бузины в течение недели способно значительно улучшить обмен веществ.

В эксперименте приняли участие 18 взрослых с избыточным весом. Половина участников пила сок бузины, остальные получали плацебо. Все придерживались одинаковой диеты.

Результаты впечатляют:

Улучшение кишечного микробиома: увеличение количества "хороших" бактерий и уменьшение "плохих".
Снижение уровня глюкозы в крови на 24%.
Уменьшение уровня инсулина на 19%.
Особое внимание исследователей привлекло усиление окисления жира, то есть расщепления жирных кислот, после употребления углеводов и во время физических нагрузок. Это указывает на способность бузины способствовать снижению веса.

При каких заболеваниях бузина особенно полезна

Ягоды и цветы бузины богаты антиоксидантами и витаминами, которые поддерживают иммунитет, уменьшают воспаление и защищают сердечно-сосудистую систему. Эксперты также рекомендуют бузину при простуде и гриппе для облегчения симптомов.

Кроме того, бузина используется для лечения:

  • запоров
  • болей в суставах и мышцах
  • головной боли
  • лихорадки
  • кожных заболеваний
  • стресса и нервного перенапряжения

Как правильно употреблять бузину

Несмотря на всю пользу, важно помнить: чрезмерное употребление бузины может вызвать расстройства пищеварения — от вздутия до диареи. Если вы планируете использовать бузину в лечебных целях, проконсультируйтесь с врачом, чтобы подобрать безопасную дозировку.

Чаще всего бузину можно найти в виде сиропов и добавок.

Что содержат ягоды бузины

Питательная ценность бузины также заслуживает внимания. В одной чашке ягод содержится:

  • Витамин C: 52,2 мг;
  • Пищевые волокна: 10,2 г;
  • Углеводы: 26,7 г;
  • Белки: 1 г;
  • Жиры: 0,7 г.

Уточнения

Бузина́ (лат. Sambucus) — род цветковых растений семейства Калиновые (Viburnaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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