Что не стоит есть на пустой желудок: список продуктов, которых нужно избегать

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Голод часто толкает нас на выбор первых попавшихся продуктов. Однако некоторые из них натощак могут вызвать дискомфорт, замедлить пищеварение и даже повлиять на здоровье.

Фото: pxhere.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ лимонад

Опасные продукты для пустого желудка

1. Сладости и десерты

На голодный желудок сладкое резко поднимает уровень сахара в крови, давая лишь временный прилив энергии. Уже вскоре вы почувствуете усталость и новый голод. Более того, сахар негативно сказывается на поджелудочной железе, что может быть особенно вредно натощак.

2. Кофе и чай

Эти популярные напитки раздражают слизистую оболочку желудка, если выпить их до еды. Результатом могут стать изжога, дискомфорт или даже гастрит.

3. Сырые овощи

Хотя овощи богаты витаминами, их грубая клетчатка слишком тяжела для желудка натощак. Это может спровоцировать вздутие или болезненные ощущения.

4. Газированные напитки

Пустой желудок крайне чувствителен к газам. Такие напитки повышают кислотность и могут раздражать желудок, вызывая дискомфорт.

5. Кислые фрукты и ягоды

Цитрусовые (лимоны, апельсины) и кислые ягоды усиливают кислотность желудочного сока, что может привести к изжоге и болезненным ощущениям.

6. Острая и пряная еда

Пища со специями стимулирует желудок, но натощак это может вызвать раздражение слизистой, что приведёт к тошноте или дискомфорту.

7. Выпечка и белый хлеб

Продукты из рафинированной муки дают резкий скачок уровня сахара в крови, но не обеспечивают длительного насыщения. Вскоре после такого завтрака вы снова будете голодны.

Что выбрать, если вы голодны

Чтобы избежать неприятных последствий, отдавайте предпочтение легким и питательным продуктам, которые не раздражают желудок.

Рекомендуемые продукты:

Каши (овсянка, рисовая) — мягко воздействуют на желудок и дают длительное ощущение сытости.

Бананы или спелые авокадо — легко усваиваются и обеспечивают энергией.

Варёные яйца — идеальный источник белка, который насыщает надолго.

Натуральные йогурты или кефир — способствуют нормализации микрофлоры желудка.

Орехи и семена (в умеренном количестве) — помогают восполнить запас полезных жиров и белков.

Правильный выбор пищи поможет вам избежать неприятных ощущений и зарядит организм энергией на весь день.

Уточнения

Желу́док (лат ventriculum, gaster, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.

