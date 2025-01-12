Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ржавчина на груше: как спасти дерево от гибели
Кто придумал ветеринарный воротник для питомцев?
Три опасности зимы для кошек и собак: защитите своего любимца
7 удивительных гибридов животных, которых не встретишь в дикой природе
Как сделать старомодный дом современным без перепланировки? Советы по интерьеру
Сигналы клаксона: как правильно реагировать, чтобы избежать конфликтов
Приготовьте простой манник на кефире или сметане, с которым справится даже ребёнок
У Великобритании остался недельный запас газа
Алсу почти никогда не ругает своих детей: лишь один поступок может огорчить певицу

Что не стоит есть на пустой желудок: список продуктов, которых нужно избегать

2:42
Здоровье

Голод часто толкает нас на выбор первых попавшихся продуктов. Однако некоторые из них натощак могут вызвать дискомфорт, замедлить пищеварение и даже повлиять на здоровье.

лимонад
Фото: pxhere.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
лимонад

Опасные продукты для пустого желудка

1. Сладости и десерты

На голодный желудок сладкое резко поднимает уровень сахара в крови, давая лишь временный прилив энергии. Уже вскоре вы почувствуете усталость и новый голод. Более того, сахар негативно сказывается на поджелудочной железе, что может быть особенно вредно натощак.

2. Кофе и чай

Эти популярные напитки раздражают слизистую оболочку желудка, если выпить их до еды. Результатом могут стать изжога, дискомфорт или даже гастрит.

3. Сырые овощи

Хотя овощи богаты витаминами, их грубая клетчатка слишком тяжела для желудка натощак. Это может спровоцировать вздутие или болезненные ощущения.

4. Газированные напитки

Пустой желудок крайне чувствителен к газам. Такие напитки повышают кислотность и могут раздражать желудок, вызывая дискомфорт.

5. Кислые фрукты и ягоды

Цитрусовые (лимоны, апельсины) и кислые ягоды усиливают кислотность желудочного сока, что может привести к изжоге и болезненным ощущениям.

6. Острая и пряная еда

Пища со специями стимулирует желудок, но натощак это может вызвать раздражение слизистой, что приведёт к тошноте или дискомфорту.

7. Выпечка и белый хлеб

Продукты из рафинированной муки дают резкий скачок уровня сахара в крови, но не обеспечивают длительного насыщения. Вскоре после такого завтрака вы снова будете голодны.

Что выбрать, если вы голодны

Чтобы избежать неприятных последствий, отдавайте предпочтение легким и питательным продуктам, которые не раздражают желудок.

Рекомендуемые продукты:

  • Каши (овсянка, рисовая) — мягко воздействуют на желудок и дают длительное ощущение сытости.
  • Бананы или спелые авокадо — легко усваиваются и обеспечивают энергией.
  • Варёные яйца — идеальный источник белка, который насыщает надолго.
  • Натуральные йогурты или кефир — способствуют нормализации микрофлоры желудка.
  • Орехи и семена (в умеренном количестве) — помогают восполнить запас полезных жиров и белков.

Правильный выбор пищи поможет вам избежать неприятных ощущений и зарядит организм энергией на весь день.

Уточнения

Желу́док (лат  ventriculum, gaster, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Недвижимость
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого Аудио 
Вот как вкусно приготовить печень. Следуйте этим советам
Еда и рецепты
Вот как вкусно приготовить печень. Следуйте этим советам
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Зонд Parker записал голос Солнца
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Последние материалы
Алсу почти никогда не ругает своих детей: лишь один поступок может огорчить певицу
Культовые кинообразы, ставшие основой модных трендов
Лишний вес уйдёт за месяц: простой способ поможет снизить суточную калорийность еды на 500 калорий
Последний раз — Бельгия впервые в рамках ЕС запретила продажу одноразовых вейпов
Как бузина помогает сжигать жир и укреплять иммунитет
Что не стоит есть на пустой желудок: список продуктов, которых нужно избегать
Нехватка места для хранения на кухне. Вот как вы можете с этим справиться!
Яичный секрет здоровья: почему этот продукт обязателен в рационе
Прогулка обернулась бедой: в Нью-Йорке разыскивают пудель-бишона
Обрезка деревьев в январе: условия и рекомендации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.