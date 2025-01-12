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Листья шелковицы: природный источник кальция, который вас удивит

3:09
Здоровье

Чай из листьев шелковицы: уникальные свойства для здоровья

Знаете ли вы, что листья шелковицы миура содержат в 22 раза больше кальция, чем коровье молоко? Это делает чай из этого растения настоящей находкой для тех, кто хочет улучшить здоровье костей и укрепить иммунитет. Исследование, проведенное Министерством здравоохранения Японии, подтвердило богатый состав листьев миуры: высокое содержание белков, минералов и других питательных веществ.

шелковица
Фото: commons.wikimedia.org by Eric Schmuttenmaer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
шелковица

История чая: древняя традиция, популярная во всем мире

Чай зародился в Китае более 2000 лет до нашей эры, а со временем стал любимым напитком в странах, таких как Индия, Бангладеш, Непал и Вьетнам. Сегодня чай является не только источником удовольствия, но и мощным помощником для здоровья.

Как правильно готовить чай

Чтобы приготовить идеальный чай, соблюдайте несколько простых правил:

  1. Доведите воду до кипения на среднем огне.
  2. Залейте кипяток на травы в предварительно нагретом чайнике.
  3. Настаивайте напиток не более 5 минут под закрытой крышкой.
  4. Используйте 10-13 граммов чая на литр воды.

Если вы готовите чай из корней, например, из имбиря, добавляйте его в воду на этапе кипячения, чтобы извлечь максимум полезных свойств. Пейте чай сразу или в течение 10 часов — после этого он теряет свои качества.

Чай из фруктовых корок

Корки фруктов — это отличный ингредиент для чая. Их следует кипятить, затем настаивать под крышкой несколько минут, после чего напиток готов к употреблению. Корки апельсина, лимона, маракуйи, ананаса и яблока особенно популярны.

Чай и здоровье: больше, чем напиток

Чаи обладают целым спектром полезных свойств:

  • Антиоксиданты замедляют старение.
  • Противовоспалительный эффект помогает организму справляться с инфекциями.
  • Некоторые чаи снижают тревожность, улучшают память и помогают бороться с бессонницей.

Лучшие чаи для вашего организма

  • Для спокойного сна и снятия тревоги: ромашка, маракуйя, мята, поэро, фенхель.
  • Для улучшения пищеварения: мелисса, имбирь, эспиньейра-санта, каркаде, мате.
  • Диуретики: гибискус, розмарин, полевой хвощ, карвакол.
  • Энергетические чаи: черный, зеленый, белый, мате.
  • Для сжигания жира: черный чай, имбирь, зеленый.
  • Для снижения уровня сахара: розмарин, корица, имбирь, зеленый чай.
  • Для памяти: зеленый чай, розмарин, шалфей.

Советы по приготовлению

Избегайте пластиковых и алюминиевых аксессуаров, так как они могут впитывать аромат и выделять вредные вещества. Сделайте чаепитие не просто рутиной, а настоящим ритуалом для души и тела.

Уточнения

Шелкови́ца также Ту́то́вник, тутовое дерево, тютина (лат. Morus), — род растений семейства Тутовые (Moraceae), состоящий из 17 видов листопадных деревьев, распространённых в тёплом умеренном и субтропических поясах Евразии, Африки и Северной Америки. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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