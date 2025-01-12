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Продукт для долгой жизни: что едят старейшие люди в мире?

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Здоровье

Старейшие люди в мире включают в свой рацион один секретный продукт.

Соевое молоко
Фото: flickr.com by Kjokkenutstyr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Соевое молоко

Специалисты, изучающие "голубые зоны" — регионы планеты, где живёт большое количество долгожителей, — определили какой именно.

Один из таких регионов — итальянский остров Сардиния, второй — японский остров Окинава, там местные жители в 10 раз чаще достигают возраста 100 лет по сравнению с американцами.

Ключевым элементом рациона окинавцев является соя в различных её формах. Дэн Бюттнер, исследователь долголетия, рассказал, что соя присутствует в рационе долгожителей по всему миру. Флавоноиды в тофу защищают сердце и предотвращают рак груди, а ферментированные соевые продукты улучшают микрофлору кишечника, пишет "Чемпионат".

Оказалось, что соя полезна для здоровья сердца благодаря содержанию ненасыщенных жиров.

Уточнения

Со́я культу́рная (лат. Glycine max) — однолетнее травянистое растение, вид рода Соя (Glycine) семейства Бобовые.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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