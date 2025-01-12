Продукт для долгой жизни: что едят старейшие люди в мире?

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Старейшие люди в мире включают в свой рацион один секретный продукт.

Фото: flickr.com by Kjokkenutstyr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Соевое молоко

Специалисты, изучающие "голубые зоны" — регионы планеты, где живёт большое количество долгожителей, — определили какой именно.

Один из таких регионов — итальянский остров Сардиния, второй — японский остров Окинава, там местные жители в 10 раз чаще достигают возраста 100 лет по сравнению с американцами.

Ключевым элементом рациона окинавцев является соя в различных её формах. Дэн Бюттнер, исследователь долголетия, рассказал, что соя присутствует в рационе долгожителей по всему миру. Флавоноиды в тофу защищают сердце и предотвращают рак груди, а ферментированные соевые продукты улучшают микрофлору кишечника, пишет "Чемпионат".

Оказалось, что соя полезна для здоровья сердца благодаря содержанию ненасыщенных жиров.

Уточнения

Со́я культу́рная (лат. Glycine max) — однолетнее травянистое растение, вид рода Соя (Glycine) семейства Бобовые.

