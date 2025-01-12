Продукт для долгой жизни: что едят старейшие люди в мире?

Старейшие люди в мире включают в свой рацион один секретный продукт.
Специалисты, изучающие "голубые зоны" — регионы планеты, где живёт большое количество долгожителей, — определили какой именно.
Один из таких регионов — итальянский остров Сардиния, второй — японский остров Окинава, там местные жители в 10 раз чаще достигают возраста 100 лет по сравнению с американцами.
Ключевым элементом рациона окинавцев является соя в различных её формах. Дэн Бюттнер, исследователь долголетия, рассказал, что соя присутствует в рационе долгожителей по всему миру. Флавоноиды в тофу защищают сердце и предотвращают рак груди, а ферментированные соевые продукты улучшают микрофлору кишечника, пишет "Чемпионат".
Оказалось, что соя полезна для здоровья сердца благодаря содержанию ненасыщенных жиров.
Со́я культу́рная (лат. Glycine max) — однолетнее травянистое растение, вид рода Соя (Glycine) семейства Бобовые.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.