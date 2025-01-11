Волшебное средство для долголетия. Как британке удалось дожить до 104 лет?

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жительница Британии Бетти Майнфанвэй Буллок рассказал о по-настоящему "волшебном" блюде.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры

Недавно ей исполнилось 104 года. Главным секретом долголетия женщина называет кулинарные традиции городка Рил, в котором она родилась и росла.

"В Риле картофель стоил один пенс, а рыба — два, так что всего выходило три пенса. Вот почему я так долго живу — фиш-энд-чипс", — рассказала долгожительница.

Бетти рассказала, что всю жизнь любит пить смузи и свежевыжатые соки. Еще она никогда не пила алкоголь, не курила, а на работу каждый день ездила на велосипеде, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

