Жительница Британии Бетти Майнфанвэй Буллок рассказал о по-настоящему "волшебном" блюде.
Недавно ей исполнилось 104 года. Главным секретом долголетия женщина называет кулинарные традиции городка Рил, в котором она родилась и росла.
"В Риле картофель стоил один пенс, а рыба — два, так что всего выходило три пенса. Вот почему я так долго живу — фиш-энд-чипс", — рассказала долгожительница.
Бетти рассказала, что всю жизнь любит пить смузи и свежевыжатые соки. Еще она никогда не пила алкоголь, не курила, а на работу каждый день ездила на велосипеде, пишет "Чемпионат".
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.