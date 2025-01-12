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Невозможно выбирать из худшего: можно ли в фастфуд-ресторанах найти что-то полезное

1:37
Здоровье

В ходе недавнего исследования провели сравнительный анализ гамбургера и хот-дога из фастфуда с точки зрения их полезности. В результате хот-дог был признан менее полезным, хоть и менее калорийным, а бургер — чуть более полезным.

в ресторане
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
в ресторане

Можно ли найти в ассортименте фастфуда что-то более или менее полезное или хотя бы менее вредное, чем другие позиции? На этот вопрос изданию Pravda.Ru ответила Лидия Ионова, диетолог и директор клиники доктора Ионовой.

Диетолог напомнила, что фастфуд в принципе является вредным для здоровья. Она предложила обратить внимание на овощной салат и овощные палочки, которые предлагаеются в ресторанах быстрого питания. При этом Ионова подчеркнула, что не лично знакома с конкретным ассортиментом фастфуда, потому что в подобных местах принципиально не ест, считая такого рода блюда совершенно не подходящими.

"Я в принципе там не ем. Любой фастфуд — это ужасная совершенно вещь. Жареные крылья, — более жирные вещи сложно себе представить. Там любая жарка осуществляется в масле, которое многократно используется. Вопрос: может ли там быть натуральный гамбургер? Не знаю. Белый хлеб, майонез, жареная картошка, — невозможно выбирать из худшего", — порассуждала Лидия Ионова.

Диетолог подчеркнула, что кроме салата из овощей и овощных палочек, которые должны быть свежими, в фастфуде действительно сложно найти что-то полезное.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. 

Га́мбургер (англ  hamburger, сокр. бу́ргер) — горячее блюдо, обычно состоящее из котлеты из измельчённого мяса, как правило, говядины, помещённой внутрь разрезанной пополам булочки.

Хот-дог (англ. hot dog, дословно — «горячая собака») — блюдо, состоящее из жареной или приготовленной на пару сосиски, подаваемой в разрезе булочки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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