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Меры профилактики против метапневмовируса

0:42
Здоровье

Вирусолог Николас Русвай рассказал, что метапневмовирус не является новым типом вируса. Он вызван респираторным заболеванием и может стать причиной лёгкой формы пневмонии.

Человек моет руки с мылом
Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человек моет руки с мылом

Лучшее средство борьбы с вирусом — это профилактика:

  • носите маски а общественных местах;
  • регулярно и тщательно мойте и дезинфицируйте руки;
  • старайтесь поменьше трогать лицо, глаза, нос и рот.

Метапневмовирус — это болезнь, против которой не существует вакцины. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не объявляла глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, но число случаев увеличивается.

Уточнения

Метапневмовирус человека (англ. Human metapneumovirus, hMPV или HMPV) — вид РНК-содержащих вирусов из семейства Pneumoviridae порядка Mononegavirales. Вызывает ОРВИ у человека, преимущественно у детей. Кроме заболеваний верхних дыхательных путей, вызывает заболевания нижних дыхательных путей.

Дезинфе́кция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность. Является одним из видов обеззараживания.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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