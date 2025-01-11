Меры профилактики против метапневмовируса

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вирусолог Николас Русвай рассказал, что метапневмовирус не является новым типом вируса. Он вызван респираторным заболеванием и может стать причиной лёгкой формы пневмонии.

Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человек моет руки с мылом

Лучшее средство борьбы с вирусом — это профилактика:

носите маски а общественных местах;

регулярно и тщательно мойте и дезинфицируйте руки;

старайтесь поменьше трогать лицо, глаза, нос и рот.

Метапневмовирус — это болезнь, против которой не существует вакцины. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не объявляла глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, но число случаев увеличивается.

Уточнения

Метапневмовирус человека (англ. Human metapneumovirus, hMPV или HMPV) — вид РНК-содержащих вирусов из семейства Pneumoviridae порядка Mononegavirales. Вызывает ОРВИ у человека, преимущественно у детей. Кроме заболеваний верхних дыхательных путей, вызывает заболевания нижних дыхательных путей.



Дезинфе́кция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность. Является одним из видов обеззараживания.

