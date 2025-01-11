Меры профилактики против метапневмовируса

Вирусолог Николас Русвай рассказал, что метапневмовирус не является новым типом вируса. Он вызван респираторным заболеванием и может стать причиной лёгкой формы пневмонии.
Лучшее средство борьбы с вирусом — это профилактика:
Метапневмовирус — это болезнь, против которой не существует вакцины. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не объявляла глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, но число случаев увеличивается.
Метапневмовирус человека (англ. Human metapneumovirus, hMPV или HMPV) — вид РНК-содержащих вирусов из семейства Pneumoviridae порядка Mononegavirales. Вызывает ОРВИ у человека, преимущественно у детей. Кроме заболеваний верхних дыхательных путей, вызывает заболевания нижних дыхательных путей.
Дезинфе́кция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность. Является одним из видов обеззараживания.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.