Какая специя обладает противовоспалительными свойствами и способствует снижению риска развития многих болезней

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Куркума является одной из самых полезных специй.

Фото: flickr.com by Wanna Be Creative, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ чай

Она обладает сильным противовоспалительным эффектом, невероятно богата антиоксидантами, способствуют снижению риска развития рака и сердечных заболеваний, а также улучшает память и даже настроение.

"Активное вещество куркумы по эффективности химиотерапии, используемое в цислатине, называют препаратом пятого типа. Растение обладает противовоспалительным, антиоксидантным, противоопухолевым действием. (…) Большинство заболеваний, связанных со старением, вызывает дисбаланс иммунной системы. Слишком сильное или ненужное воспаление повышает риск развития сердечных заболеваний, остеопороза и болезни Альцгеймера,” — объяснил доктор Грег Плотникофф, автор книги "Секреты долгой жизни".

Куркуму можно добавлять не только в блюда, но и в напитки, например, чай или растительное молоко.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).

