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Как правильно принимать витамин D: советы от Елены Малышевой

1:21
Здоровье

С приходом осени многие начинают активно заботиться о своём иммунитете и принимают витаминные добавки. Это нередко происходит спонтанно и без контроля со стороны медицинских специалистов. Но почему такое необдуманное поведение, особенно в случае с дефицитом витамина D, может быть опасным?

витамин д
Фото: pxhere
витамин д

В программе "Жить здорово!" на "Первом канале" врач Елена Малышева отметила распространенные ошибки при употреблении витаминов. К примеру, витамин D не следует принимать в сочетании с другими витаминными комплексами и кальцием. Лучше всего этот элемент усваивается через продукты питания, такие как сыры, молочные изделия и сушеная зелень. Избыток кальция может привести к риску образования бляшек и закупорке сосудов.

Не рекомендуется сочетать витамины D и K, причем последний следует принимать исключительно по рекомендации врача, поскольку он может способствовать образованию тромбов.

Витамин D существует в двух формах — D2 и D3. Елена Малышева советует выбирать именно D3, так как он лучше всего восстанавливает нехватку этого витамина в организме. Для максимальной усвояемости витамин D лучше принимать с пищей, содержащей жиры.

 

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. 

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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