Названы основные преимущества козьего молока для здоровья

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Козье молоко обладает составом, схожим с коровьим, но между ними существуют отличия. Об этом сообщили специалисты издания Health.

Фото: wikimapia by Ukko-wc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Стакан молока

Обе разновидности молока богаты жирами, белками и витамином D, однако козье молоко оказывает более положительное влияние на пищеварение благодаря высокому содержанию пробиотиков. Также жиры из козьего молока легче усваиваются организмом.

"В козьем молоке больше коротко- и среднецепочечных жирных кислот. Они усваиваются быстрее и легче, чем длинноцепочечные жирные кислоты из коровьего молока. Кроме того, козье молоко также содержит более мелкие жировые шарики, что еще больше повышает его усвояемость", — сообщает издание.

Специалисты подчеркивают, что козье молоко может быть полезным при таких состояниях, как желчные камни, муковисцидоз, сердечно-сосудистые заболевания и повышенный уровень холестерина. Кроме того, одна порция этого напитка обеспечивает около 25% рекомендуемой суточной нормы кальция и фосфора.

Важно также помнить, что козье молоко содержит лактозу, аналогично коровьему, что делает его неприемлемым для людей с непереносимостью этого углевода.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.



Лакто́за или молочный сахар (от лат. lac «молоко»), С 12 H 22 O 11 — углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах.

