Названы основные преимущества козьего молока для здоровья

Козье молоко обладает составом, схожим с коровьим, но между ними существуют отличия. Об этом сообщили специалисты издания Health.
Обе разновидности молока богаты жирами, белками и витамином D, однако козье молоко оказывает более положительное влияние на пищеварение благодаря высокому содержанию пробиотиков. Также жиры из козьего молока легче усваиваются организмом.
"В козьем молоке больше коротко- и среднецепочечных жирных кислот. Они усваиваются быстрее и легче, чем длинноцепочечные жирные кислоты из коровьего молока. Кроме того, козье молоко также содержит более мелкие жировые шарики, что еще больше повышает его усвояемость", — сообщает издание.
Специалисты подчеркивают, что козье молоко может быть полезным при таких состояниях, как желчные камни, муковисцидоз, сердечно-сосудистые заболевания и повышенный уровень холестерина. Кроме того, одна порция этого напитка обеспечивает около 25% рекомендуемой суточной нормы кальция и фосфора.
Важно также помнить, что козье молоко содержит лактозу, аналогично коровьему, что делает его неприемлемым для людей с непереносимостью этого углевода.
Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.
Лакто́за или молочный сахар (от лат. lac «молоко»), С12H22O11 — углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах.
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