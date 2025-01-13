Алкоголь при гипертонии: последствия, о которых стоит знать

Многие знают, что алкоголь несовместим с приёмом лекарств, но редко задумываются, насколько опасно сочетание спиртного с таблетками от давления. Последствия такого "коктейля" могут быть крайне серьёзными, даже если давление у вас в норме.
Попадая в организм, алкоголь начинает действовать практически сразу. Уже через несколько минут он достигает мозга, где "отключает" тормозные нейроны.
В это время в сердце изменяется тонус сосудов:
Но в любом случае давление изменяется, даже у абсолютно здоровых людей.
При артериальной гипертензии пациенты часто принимают лекарства для регулирования тонуса сосудов. Алкоголь может существенно усилить их действие:
Препараты для снижения давления. Спиртное может вызвать слишком резкое расширение сосудов, что приведёт к сильному падению давления и даже обмороку.
Препараты для повышения давления. В сочетании с алкоголем они могут вызвать чрезмерное сужение сосудов и опасное повышение давления.
Алкоголь в сочетании с лекарствами для регулирования давления — это всегда риск, даже для здорового человека. Если вы принимаете препараты, откажитесь от спиртного, чтобы избежать непредсказуемых и опасных последствий.
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
Стирайте при низких температурах. Температура 20-30 °C помогает сократить энергозатраты, а для более сильных загрязнений используйте пятновыводители.