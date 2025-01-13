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Алкоголь при гипертонии: последствия, о которых стоит знать

1:41
Здоровье

Многие знают, что алкоголь несовместим с приёмом лекарств, но редко задумываются, насколько опасно сочетание спиртного с таблетками от давления. Последствия такого "коктейля" могут быть крайне серьёзными, даже если давление у вас в норме.

Лекарства
Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лекарства

Как алкоголь влияет на давление

Попадая в организм, алкоголь начинает действовать практически сразу. Уже через несколько минут он достигает мозга, где "отключает" тормозные нейроны.

В это время в сердце изменяется тонус сосудов:

  • У одних людей сердце начинает работать активнее, чтобы преодолеть сопротивление сосудов, что приводит к росту давления.
  • У других сосуды расслабляются, сердце работает медленнее, и давление снижается.

Но в любом случае давление изменяется, даже у абсолютно здоровых людей.

Почему алкоголь опасен при приёме таблеток от давления

При артериальной гипертензии пациенты часто принимают лекарства для регулирования тонуса сосудов. Алкоголь может существенно усилить их действие:

Препараты для снижения давления. Спиртное может вызвать слишком резкое расширение сосудов, что приведёт к сильному падению давления и даже обмороку.

Препараты для повышения давления. В сочетании с алкоголем они могут вызвать чрезмерное сужение сосудов и опасное повышение давления.

Итог

Алкоголь в сочетании с лекарствами для регулирования давления — это всегда риск, даже для здорового человека. Если вы принимаете препараты, откажитесь от спиртного, чтобы избежать непредсказуемых и опасных последствий.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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