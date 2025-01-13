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Как разогрев риса может стать причиной отравления

1:26
Здоровье

Микроволновая печь давно стала незаменимым помощником в быту, на даче или работе. Быстро разогреть еду без лишних хлопот — её главное преимущество. Но важно помнить, что не все продукты подходят для повторной тепловой обработки в микроволновке. Например, куриные яйца или фольгированные упаковки могут привести к неприятностям. А вот кто знал, что разогрев готового риса тоже может быть опасным?

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Чем опасен разогретый рис

Эксперты предупреждают: повторный нагрев риса может сделать его небезопасным для здоровья. Всё дело в том, что на рисовых зёрнах часто обитают бактерии, устойчивые к термической обработке.

Если готовый рис оставляют при комнатной температуре, микроорганизмы начинают активно размножаться. Это увеличивает риск отравления, которое может сопровождаться такими симптомами, как тошнота, рвота, диарея, а в тяжёлых случаях — поражение центральной нервной системы.

Как избежать проблем

Чтобы минимизировать риски, следуйте простым рекомендациям:

  • Храните приготовленный рис при температуре не выше +5°C.
  • Разогревайте рис только один раз.
  • Убедитесь, что крупа была правильно охлаждена и хранилась в холодильнике.

Эти меры помогут сохранить здоровье вашей семьи и избежать неприятных последствий.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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