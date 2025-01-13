Почему прыщи в области носогубного треугольника требуют особого внимания

Дерматолог Марк Стром из Нью-Йорка предупреждает о серьёзных рисках, связанных с выдавливанием прыщей в так называемом "треугольнике смерти" - зоне на лице, которая охватывает носогубный треугольник, от переносицы до верхней губы. Это место часто становится источником прыщей и чёрных точек, но на самом деле, оно гораздо более опасно, чем может показаться на первый взгляд.
Важность этой зоны заключается в том, что именно через неё проходят важнейшие артерии и нервы. Вены, расположенные в области от переносицы до уголков рта, напрямую связаны с мозгом через кровеносный сосуд, известный как пещеристый синус. Стром объясняет, что перенос бактерий с пальцев в эти вены может привести к серьёзным последствиям — от попадания патогенов в мозг до таких страшных заболеваний, как менингит, абсцесс мозга или даже инсульт.
Если инфекция затронет придаточные пазухи носа и не будет своевременно лечиться, это может привести к потере зрения и другим тяжёлым последствиям, включая частичный или полный паралич. В особо тяжёлых случаях последствия могут быть фатальными.
Таким образом, выдавливание прыщей в "треугольнике смерти" — это не просто косметическая проблема, а реальная угроза здоровью. Важно помнить об этих рисках и избегать манипуляций с кожей в этом опасном участке.
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