Почему нельзя разогревать рис в микроволновке: скрытая угроза

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Микроволновая печь - это удобное устройство, которое значительно упрощает процесс разогрева еды, особенно когда нужно сделать это быстро и без лишних усилий. Однако есть продукты, которые не следует разогревать в микроволновке, и рис - один из таких.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain микроволновка

Многие не знают, что повторный разогрев риса в микроволновке может быть чреват проблемами со здоровьем. Эксперты предупреждают, что на рисовых зёрнах могут обитать бактерии, способные вызывать пищевые отравления. Даже после тепловой обработки некоторые из них могут выжить, если рис не был правильно храним. Особенно опасно оставлять готовый рис при комнатной температуре: в таких условиях микроорганизмы начинают активно размножаться, что может привести к серьёзным последствиям.

Отравление рисом проявляется в виде диареи, тошноты и рвоты, а в более тяжёлых случаях — может повлиять на центральную нервную систему. Чтобы избежать таких неприятностей, рекомендуется хранить приготовленный рис в холодильнике, при температуре не выше 5 градусов, и разогревать его только один раз.

Таким образом, несмотря на удобство микроволновки, важно помнить о безопасности при разогреве некоторых продуктов, таких как рис.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



