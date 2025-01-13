Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Объем выдачи ипотеки в России в 2024 году снизился на 39 %
Россия готовится отказаться от ЕГЭ: что ждет школьников?
Восторженная любовь милого щенка питбуля к ветеринару удивила интернет
Соцопрос туристов: россияне летом выберут Крым, Сочи и Геленджик
Редкое и удивительное: две синицы живут в одном гнезде, чтобы пережить зиму
Диетическая паста: как правильно готовить макароны
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Морских свиней заметили в одной из европейских рек
Простые способы избавиться от запотевания стёкол в машине

Учёные нашли связь между концентрацией жира в организме и деменцией

1:30
Здоровье

Учёные из Сычуаньского университета в Китае обнаружили интересную взаимосвязь между уровнем жира в двух областях тела и риском развития деменции. Их исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что избыточный жир в области живота и рук может значительно повысить вероятность появления нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

По данным учёных, если жировая ткань на животе составляет большую часть массы тела, риск деменции увеличивается на 13%. Избыточный жир на руках повышает этот риск ещё сильнее — на 18%. Эти цифры подчёркивают важность контроля за состоянием тела, особенно в старшем возрасте.

Интересно, что исследование также указывает на важность поддержания высокой мышечной силы как потенциального защитного фактора против деменции и болезни Паркинсона. Это подтверждает, что физическая активность и сохранение мышечной массы могут играть ключевую роль в профилактике этих заболеваний.

Научное исследование было основано на данных более 412 тысяч человек, за которыми наблюдали в течение девяти лет. Эти результаты подчёркивают важность контроля за уровнем жира в организме и поддержания физической активности в целях профилактики нейродегенеративных заболеваний.

Уточнения

Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Общество
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации Аудио 
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Недвижимость
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое Аудио 
Домашний чудо-крем от морщин, который не уступает дорогим аналогам
Красота и стиль
Домашний чудо-крем от морщин, который не уступает дорогим аналогам Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Секрет древней гробницы: останки мальчика вместо сестры Клеопатры Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Последние материалы
Секрет древней гробницы: останки мальчика вместо сестры Клеопатры
Редкое и удивительное: две синицы живут в одном гнезде, чтобы пережить зиму
Диетическая паста: как правильно готовить макароны
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Морских свиней заметили в одной из европейских рек
Простые способы избавиться от запотевания стёкол в машине
Не выбрасывайте ёлку: креативные способы использования
Рассказываем, как вырастить томаты весом 1 кг и больше
Хабиб Нурмагомедов рассказал о конфликте с бортпроводницей
Туристы без снаряжения: спасатели в Крконошах бьют тревогу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.