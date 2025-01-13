Учёные нашли связь между концентрацией жира в организме и деменцией

Учёные из Сычуаньского университета в Китае обнаружили интересную взаимосвязь между уровнем жира в двух областях тела и риском развития деменции. Их исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что избыточный жир в области живота и рук может значительно повысить вероятность появления нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.
По данным учёных, если жировая ткань на животе составляет большую часть массы тела, риск деменции увеличивается на 13%. Избыточный жир на руках повышает этот риск ещё сильнее — на 18%. Эти цифры подчёркивают важность контроля за состоянием тела, особенно в старшем возрасте.
Интересно, что исследование также указывает на важность поддержания высокой мышечной силы как потенциального защитного фактора против деменции и болезни Паркинсона. Это подтверждает, что физическая активность и сохранение мышечной массы могут играть ключевую роль в профилактике этих заболеваний.
Научное исследование было основано на данных более 412 тысяч человек, за которыми наблюдали в течение девяти лет. Эти результаты подчёркивают важность контроля за уровнем жира в организме и поддержания физической активности в целях профилактики нейродегенеративных заболеваний.
Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
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