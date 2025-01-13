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По голосу — к точной диагностике высокого давления: что показало исследование

1:20
Здоровье

Недавнее исследование учёных из Университета Торонто раскрывает удивительный способ выявления высокого артериального давления — с помощью акустического анализа голоса. Этот неинвазивный метод, использующий современную технологию, был протестирован с использованием мобильного приложения, и результаты были опубликованы в журнале IEEE Access.

Врач измеряет давление
Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач измеряет давление

В эксперименте приняли участие 245 человек, включая 91 женщину. Мобильное приложение записывало голоса участников до шести раз в день в течение двух недель. Программа использовала машинное обучение для анализа голосовых биомаркеров, которые человеческое ухо не может воспринять, но которые могут свидетельствовать о состоянии кровяного давления.

Результаты показали, что приложение оказалось весьма эффективным в определении высокого давления. Точность определения систолического давления составила 84% для женщин и 77% для мужчин, а диастолического — 63% для женщин и 86% для мужчин.

Этот метод открывает перспективы для более доступного и раннего выявления гипертонии, что может существенно улучшить профилактику и лечение этого распространённого заболевания.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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