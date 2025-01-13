По голосу — к точной диагностике высокого давления: что показало исследование

Недавнее исследование учёных из Университета Торонто раскрывает удивительный способ выявления высокого артериального давления — с помощью акустического анализа голоса. Этот неинвазивный метод, использующий современную технологию, был протестирован с использованием мобильного приложения, и результаты были опубликованы в журнале IEEE Access.
В эксперименте приняли участие 245 человек, включая 91 женщину. Мобильное приложение записывало голоса участников до шести раз в день в течение двух недель. Программа использовала машинное обучение для анализа голосовых биомаркеров, которые человеческое ухо не может воспринять, но которые могут свидетельствовать о состоянии кровяного давления.
Результаты показали, что приложение оказалось весьма эффективным в определении высокого давления. Точность определения систолического давления составила 84% для женщин и 77% для мужчин, а диастолического — 63% для женщин и 86% для мужчин.
Этот метод открывает перспективы для более доступного и раннего выявления гипертонии, что может существенно улучшить профилактику и лечение этого распространённого заболевания.
Кровяно́е давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.
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