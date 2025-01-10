Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поможет ли масочный режим защититься от метапневмовируса
Недвижимость в 2025 году: как заработать на рынке?
Исследуем горные леса Тайваня на поезде
Пора меняться: как высокоинтенсивные тренировки меняют тело
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Почему анютины глазки во Франции отказались от опылителей
Садальский рассказал, как Добровольская обманывала окружающих, скрывая болезнь
Вкус детства: готовим котлеты, которыми вас кормили мама и бабушка
Зоны, которые чаще всего игнорируют при уходе за телом

Молодеем на глазах: этот суперпродукт защитит от старения

0:42
Здоровье

Томаты способны эффективно защитить организм от преждевременного старения. Так считает дерматолог Яэль Адлер.

Салат из помидоров
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат из помидоров

Секрет такого эффекта кроется в ликопине, мощном антиоксиданте, который содержится в томатах в высоких концентрациях. Это растительное вещество стимулирует обновление клеток и защищает кожу от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

При этом овощи в форме пасты содержат гораздо больше этого антиоксиданта — 55 мг на 100 г.

Врач рекомендует ежедневно смешивать столовую ложку томатной пасты с небольшим количеством оливкового масла, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
Обсудить
Сейчас читают
Ипотека: как досрочное погашение может обернуться проблемами
Недвижимость
Ипотека: как досрочное погашение может обернуться проблемами Аудио 
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Недвижимость
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера Аудио 
Игорь Наджиев раскрыл, кто на советской эстраде не боялся Пугачевой
Шоу-бизнес
Игорь Наджиев раскрыл, кто на советской эстраде не боялся Пугачевой Аудио 
Популярное
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных

Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.

Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Последние материалы
Уединённые пляжи и вкусные угощения на юге Турции — как добраться до Датчи
Как открытая крышка бензобака может повлиять на вашу поездку
Как приготовить идеальную лазанью: пошаговый рецепт
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
Заложенность и шум в ушах: когда стоит обратиться к врачу
Влияние питомцев на жизнь владельцев: исследование раскрывает интересные факты
Эволюция в действии — как риск столкновений изменил строение крыльев ласточек
Мегасудебное разбирательство — кто понесёт убытки от простоя самолётов в России
Техника бритья, которая обеспечит гладкость кожи без раздражений
Коллега Евгении Добровольской раскрыл причину смерти артистки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.