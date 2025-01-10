Молодеем на глазах: этот суперпродукт защитит от старения

Томаты способны эффективно защитить организм от преждевременного старения. Так считает дерматолог Яэль Адлер.
Секрет такого эффекта кроется в ликопине, мощном антиоксиданте, который содержится в томатах в высоких концентрациях. Это растительное вещество стимулирует обновление клеток и защищает кожу от неблагоприятных воздействий окружающей среды.
При этом овощи в форме пасты содержат гораздо больше этого антиоксиданта — 55 мг на 100 г.
Врач рекомендует ежедневно смешивать столовую ложку томатной пасты с небольшим количеством оливкового масла, пишет "Чемпионат".
Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.
Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.