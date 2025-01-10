Молодеем на глазах: этот суперпродукт защитит от старения

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Томаты способны эффективно защитить организм от преждевременного старения. Так считает дерматолог Яэль Адлер.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат из помидоров

Секрет такого эффекта кроется в ликопине, мощном антиоксиданте, который содержится в томатах в высоких концентрациях. Это растительное вещество стимулирует обновление клеток и защищает кожу от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

При этом овощи в форме пасты содержат гораздо больше этого антиоксиданта — 55 мг на 100 г.

Врач рекомендует ежедневно смешивать столовую ложку томатной пасты с небольшим количеством оливкового масла, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.



