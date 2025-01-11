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Как дыня помогает справляться с лишним весом и улучшать самочувствие

2:35
Здоровье

Мы привыкли считать, что это сладкое и сочное угощение — исключительно летний продукт. Но это большая ошибка! Его польза особенно важна в холодное время года. Оно помогает сжигать жир, содержит множество витаминов и остается низкокалорийным.

дыня
Фото: commons.wikimedia.org by Marius Kant, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
дыня

Дыня: почему о ней нельзя забывать зимой

Летом этот продукт часто появляется на наших столах: его добавляют в десерты, салаты и коктейли. Но с наступлением осени и зимы он незаслуженно исчезает из рациона. Между тем, она богата полезными веществами и обладает очищающими свойствами, которые особенно актуальны в холодное время года.

Фрукт или овощ

Несмотря на то, что ее часто называют фруктом, на самом деле дыня ближе к огурцу. По вкусу она напоминает сладкий, сочный вариант этой зеленой овощной культуры. Дыня универсальна: ее можно добавлять в салаты, выпечку, коктейли, йогурты, каши и даже блины.

Включение этого продукта в зимний рацион — отличный способ обогатить питание витаминами и минералами, которые ускоряют обмен веществ, способствуют сжиганию жиров и улучшают сон.

История и свойства

Дыня, как однолетнее растение семейства тыквенных, появился тысячи лет назад в Африке. Оттуда она распространилась на Ближний Восток и в Азию, а затем покорила и другие континенты. Сладость дыни зависит от ее сорта, а баланс вкуса напоминает микс огурца и арбуза.

Главное преимущество — его низкий гликемический индекс. Это значит, что он подходит даже для людей с диабетом, хотя употреблять его стоит умеренно.

Чем дыня полезна для здоровья

  • Витамины и антиоксиданты. Дыня богата витаминами A и B, а также бета-каротином.
  • Очищение организма. В нем до 90 % воды, что делает ее отличным диуретиком и помощником для почек.
  • Сжигание жиров. Благодаря содержанию цитруллина дыня помогает избавляться от лишних килограммов.
  • Спокойствие и сон. Это лакомство обладает расслабляющим эффектом, а ее употребление вечером способствует лучшему сну.

Кроме того, в составе дыни есть кукурбитацины, обладающие противораковыми свойствами. С низкой калорийностью (33 ккал на 100 граммов) она идеально подходит для диетического питания.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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