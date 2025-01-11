Вспышка норовируса на пляжах Сан-Паулу: как обезопасить себя и близких

Вспышка норовируса зафиксирована на побережье Сан-Паулу, в частности, в городах Гуаружа и Прая-Гранде. Это подтвердили исследования, проведенные Институтом Адольфо Лутца. В последние недели наблюдался рост числа случаев вирусных инфекций в регионе, и теперь власти работают над выяснением источников заражения.
Городская администрация Гуаружа уже обратилась в компанию Sabesp, занимающуюся водоснабжением и канализацией, чтобы проверить возможные нелегальные сбросы сточных вод в районе пляжа Энсеада, которые могут быть связаны с увеличением числа случаев заболевания.
Норовирус — один из основных возбудителей вирусных инфекций по всему миру. Впервые он был обнаружен в городе Норуолк (США) в 1968 году. Вирус передается через контакт с загрязненными поверхностями, пищей или водой, а также воздушно-капельным путем, например, при вдыхании частиц после рвоты.
Как отмечает инфекционист Эми Гувея из госпиталя Albert Einstein, норовирус устойчив к высоким температурам и некоторым чистящим средствам, что усложняет борьбу с ним. Профилактика включает:
После контакта с норовирусом человек может заразить других в течение двух дней после исчезновения симптомов, поэтому важно соблюдать осторожность, особенно при приготовлении пищи.
Инфицированные норовирусом обычно сталкиваются с внезапным началом симптомов, включая диарею, тошноту и рвоту. Хотя большинство выздоравливает быстро, у детей до года, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать тяжелее. Лечение включает:
Домашнюю гидратацию и прием симптоматических препаратов.
В тяжелых случаях — внутривенное введение жидкости и лекарств в условиях стационара.
Инфицированным людям следует соблюдать карантин: медицинским работникам не стоит выходить на работу в течение трех дней после выздоровления, а детям не рекомендуется посещать школу. Также важно:
Если вы планируете поездку на побережье, соблюдайте следующие меры предосторожности:
Вирус Норуолк или вирус Норфолк (англ. Norwalk virus), — вид РНК-содержащих вирусов из семейства калицивирусов (Caliciviridae), единственный в роде норовирусов (Norovirus).
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