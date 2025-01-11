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Вспышка норовируса на пляжах Сан-Паулу: как обезопасить себя и близких

3:04
Здоровье

Вспышка норовируса зафиксирована на побережье Сан-Паулу, в частности, в городах Гуаружа и Прая-Гранде. Это подтвердили исследования, проведенные Институтом Адольфо Лутца. В последние недели наблюдался рост числа случаев вирусных инфекций в регионе, и теперь власти работают над выяснением источников заражения.

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Фото: Wikimedia Commons by www.scientificanimations.com/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
вирусы

Подозрения на загрязнение сточными водами

Городская администрация Гуаружа уже обратилась в компанию Sabesp, занимающуюся водоснабжением и канализацией, чтобы проверить возможные нелегальные сбросы сточных вод в районе пляжа Энсеада, которые могут быть связаны с увеличением числа случаев заболевания.

Что такое норовирус

Норовирус — один из основных возбудителей вирусных инфекций по всему миру. Впервые он был обнаружен в городе Норуолк (США) в 1968 году. Вирус передается через контакт с загрязненными поверхностями, пищей или водой, а также воздушно-капельным путем, например, при вдыхании частиц после рвоты.

Устойчивость и меры профилактики

Как отмечает инфекционист Эми Гувея из госпиталя Albert Einstein, норовирус устойчив к высоким температурам и некоторым чистящим средствам, что усложняет борьбу с ним. Профилактика включает:

  • Тщательную гигиену рук с использованием мыла и воды.
  • Употребление только термически обработанных продуктов, особенно морепродуктов.
  • Хранение еды в холодильнике, особенно при посещении пляжей.
  • Избегание напитков и льда из неизвестных источников.

После контакта с норовирусом человек может заразить других в течение двух дней после исчезновения симптомов, поэтому важно соблюдать осторожность, особенно при приготовлении пищи.

Симптомы и лечение

Инфицированные норовирусом обычно сталкиваются с внезапным началом симптомов, включая диарею, тошноту и рвоту. Хотя большинство выздоравливает быстро, у детей до года, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать тяжелее. Лечение включает:

Домашнюю гидратацию и прием симптоматических препаратов.
В тяжелых случаях — внутривенное введение жидкости и лекарств в условиях стационара.

Как избежать распространения вируса

Инфицированным людям следует соблюдать карантин: медицинским работникам не стоит выходить на работу в течение трех дней после выздоровления, а детям не рекомендуется посещать школу. Также важно:

  • Стирать одежду больных отдельно.
  • Дезинфицировать ванную комнату, которую использует заболевший.

Рекомендации для туристов

Если вы планируете поездку на побережье, соблюдайте следующие меры предосторожности:

  • Берите еду с собой.

  • Проверяйте чистоту заведений общественного питания.

  • Не купайтесь в море в течение 24 часов после дождей.

Уточнения

Вирус Норуолк или вирус Норфолк (англ. Norwalk virus), — вид РНК-содержащих вирусов из семейства калицивирусов (Caliciviridae), единственный в роде норовирусов (Norovirus).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
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