Вспышка норовируса на пляжах Сан-Паулу: как обезопасить себя и близких

3:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вспышка норовируса зафиксирована на побережье Сан-Паулу, в частности, в городах Гуаружа и Прая-Гранде. Это подтвердили исследования, проведенные Институтом Адольфо Лутца. В последние недели наблюдался рост числа случаев вирусных инфекций в регионе, и теперь власти работают над выяснением источников заражения.

Фото: Wikimedia Commons by www.scientificanimations.com/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ вирусы

Подозрения на загрязнение сточными водами

Городская администрация Гуаружа уже обратилась в компанию Sabesp, занимающуюся водоснабжением и канализацией, чтобы проверить возможные нелегальные сбросы сточных вод в районе пляжа Энсеада, которые могут быть связаны с увеличением числа случаев заболевания.

Что такое норовирус

Норовирус — один из основных возбудителей вирусных инфекций по всему миру. Впервые он был обнаружен в городе Норуолк (США) в 1968 году. Вирус передается через контакт с загрязненными поверхностями, пищей или водой, а также воздушно-капельным путем, например, при вдыхании частиц после рвоты.

Устойчивость и меры профилактики

Как отмечает инфекционист Эми Гувея из госпиталя Albert Einstein, норовирус устойчив к высоким температурам и некоторым чистящим средствам, что усложняет борьбу с ним. Профилактика включает:

Тщательную гигиену рук с использованием мыла и воды.

Употребление только термически обработанных продуктов, особенно морепродуктов.

Хранение еды в холодильнике, особенно при посещении пляжей.

Избегание напитков и льда из неизвестных источников.

После контакта с норовирусом человек может заразить других в течение двух дней после исчезновения симптомов, поэтому важно соблюдать осторожность, особенно при приготовлении пищи.

Симптомы и лечение

Инфицированные норовирусом обычно сталкиваются с внезапным началом симптомов, включая диарею, тошноту и рвоту. Хотя большинство выздоравливает быстро, у детей до года, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать тяжелее. Лечение включает:

Домашнюю гидратацию и прием симптоматических препаратов.

В тяжелых случаях — внутривенное введение жидкости и лекарств в условиях стационара.

Как избежать распространения вируса

Инфицированным людям следует соблюдать карантин: медицинским работникам не стоит выходить на работу в течение трех дней после выздоровления, а детям не рекомендуется посещать школу. Также важно:

Стирать одежду больных отдельно.

Дезинфицировать ванную комнату, которую использует заболевший.

Рекомендации для туристов

Если вы планируете поездку на побережье, соблюдайте следующие меры предосторожности:

Берите еду с собой.



Проверяйте чистоту заведений общественного питания.

Проверяйте чистоту заведений общественного питания.

Не купайтесь в море в течение 24 часов после дождей.

Уточнения

Вирус Норуолк или вирус Норфолк (англ. Norwalk virus), — вид РНК-содержащих вирусов из семейства калицивирусов (Caliciviridae), единственный в роде норовирусов (Norovirus).

