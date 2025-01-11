Рыбий жир: неожиданные риски для здоровых людей

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Масло рыбы давно считается популярной добавкой благодаря своим предполагаемым полезным свойствам. Однако исследование, опубликованное в 2024 году в журнале BMJ Medicine, раскрывает неожиданные риски. Ученые обнаружили, что регулярный прием масла рыбы может повысить риск фибрилляции предсердий на 13% и инсульта на 5% у людей без сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Jumi Kang, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красная рыба

Польза для пациентов с болезнями сердца

Интересно, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями картина оказалась иной. У них масло рыбы уменьшает вероятность перехода фибрилляции предсердий в инфаркт на 15% и снижает риск смерти от инфаркта на 9%. Это подчеркивает, что эффект добавки может существенно различаться в зависимости от состояния здоровья.

Исследование с почти полумиллионом участников

В исследовании участвовали 415 737 человек из биобанка Великобритании. Средний период наблюдения составил 11,9 лет (2006-2021 гг.). Примерно треть участников (31,5%) регулярно принимала масло рыбы. Возраст, пол, уровень физической активности, курение, питание и медикаменты также оказали влияние на результаты.

Пол, возраст и генетика — важные факторы

Мужчины и пожилые люди оказались в выигрышной позиции. У мужчин риск смерти снизился на 7%, у пожилых — на 11%. Но важную роль играет не только образ жизни, но и генетика. Исследование 2021 года показало, что ген GJB2, связанный с регуляцией уровня триглицеридов, влияет на эффективность масла рыбы. Люди без определенной генетической предрасположенности могут столкнуться с повышением уровня триглицеридов вместо ожидаемой пользы.

Личный подход к добавкам

Эти данные подчеркивают важность индивидуального подхода к приему добавок. Перед использованием масла рыбы важно учитывать состояние сердечно-сосудистой системы, генетические факторы и личные особенности. Ученые призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы определить, как масло рыбы влияет на людей с разными характеристиками здоровья.

Уточнения

Ры́бий жи́р — животный жир, содержащийся в рыбе и получаемый из рыбы (например, из печени трески).

