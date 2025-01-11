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Важно измерять давление на обеих руках: скрытая угроза

2:18
Здоровье

Измерение артериального давления — это быстрый и простой способ проверить состояние здоровья. Этот неинвазивный тест является единственным точным методом, чтобы определить, есть ли у вас гипертония — состояние, которое часто остается незаметным до того, как достигнет опасного уровня. Высокое давление может значительно повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Артериальное давление
Фото: U.S. Air Force Staff Sgt. by Jeanette Copeland, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Артериальное давление

Артериальное давление показывает силу, с которой кровь давит на стенки ваших артерий — сосудов, которые доставляют кислород и питательные вещества ко всем клеткам вашего организма.

Когда лучше измерять давление

Для более точных результатов измеряйте давление ежедневно в одно и то же время — утром или вечером. Если вы начали принимать новое лекарство для контроля давления, следите за показателями в течение двух недель, чтобы оценить его эффективность.

Также рекомендуется измерять давление за неделю до визита к врачу. Это поможет специалисту лучше оценить ваше состояние. Помните, что у некоторых людей давление повышается в кабинете врача (так называемый "синдром белого халата"), а у других — наоборот, дома. Для максимально точных результатов полезно сочетать показатели из обоих мест измерения.

Зачем измерять давление на обеих руках

Новое исследование подчеркивает важность измерения давления на обеих руках. Использование более высокого показателя помогает точнее определить риск сердечно-сосудистых заболеваний или даже смертельных исходов, чем если полагаться только на данные одной руки. Современные медицинские рекомендации уже включают этот подход, хотя до недавнего времени научных доказательств его эффективности не хватало.

Как правильно измерять давление дома

Домашние тонометры значительно упрощают процесс, но многие люди не знают, как правильно ими пользоваться. Всемирно известный кардиохирург д-р Рамаканта Панда подчеркивает важность соблюдения ключевых правил. Важно выбрать подходящий прибор, учитывать, на какой руке проводится измерение, и обеспечить оптимальные условия для точных результатов.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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