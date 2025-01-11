Как клетки рака попали в рану хирурга: необычная медицинская история

29 лет назад в журнале New England Journal of Medicine был описан уникальный медицинский случай, ставший одной из самых странных историй в онкологии. Речь идет об инциденте, в котором хирург, оперируя пациента с редким видом рака, спустя несколько месяцев сам обнаружил у себя тот же тип опухоли. Этот случай — пример того, как клетки опухоли могут быть случайно "пересажены" от пациента к врачу.

Фото: commons.wikimedia.org by John Asselin, U.S. Air Force, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хирургическая бригада из медицинского центра Wilford Hall в Сан-Антонио, штат Техас

Во время удаления злокачественного фиброзного гистиоцитомы, редкого саркома мягких тканей (примерно 1400 случаев в год), 53-летний хирург порезал руку. Рану обработали и перевязали. Однако через пять месяцев на том же месте, у основания среднего пальца, появилась опухоль диаметром 3 сантиметра. Проведенные анализы подтвердили, что опухоль не только была идентична удаленной у 32-летнего пациента, но и имела одинаковую генетическую структуру.

Увы, пациент скончался вскоре после операции из-за осложнений. Хирургу же повезло больше: опухоль удалили, и через два года он оставался в добром здравии. Но как такое могло произойти?

Как "пересадили" рак

Клетки опухоли проникли в открытую рану хирурга во время операции, что стало своего рода "трансплантацией". Однако вместо ожидаемой реакции отторжения опухоль начала расти. Вокруг пораженного участка наблюдалась воспалительная реакция, но иммунная система не смогла эффективно подавить развитие опухоли. По словам ученых, рак мог "избежать" уничтожения благодаря механизмам, блокирующим иммунную реакцию.

Онколог Николас Хорнстайн отметил, что клетки рака не попали в кровоток хирурга, а воспаление, вероятно, свидетельствовало о попытке иммунной системы справиться с угрозой. У хирурга не было иммунодефицита, но этот тип саркомы, как известно, способен подавлять маркеры иммунного надзора, что осложняет борьбу организма с опухолью. Такой случай считается крайне редким, и именно это объясняет периодическое возвращение интереса к нему в СМИ, например, в 2016 и 2023 годах.

Может ли рак быть заразным

Короткий ответ: нет. Хотя рак — это общее название для более чем 100 различных заболеваний, механизм их возникновения не связан с "заражением". Большинство опухолей возникает из-за сочетания генетических и экологических факторов, а также образа жизни.

Однако существуют вирусы, которые могут способствовать развитию рака, такие как вирус папилломы человека (HPV) или вирусы гепатита B и C. Передача таких вирусов происходит через половые контакты или кровь, а не через прямой контакт, как при гриппе или простуде.

В животном мире есть примеры, когда рак передается от одного организма другому, например, у моллюсков, тасманийских дьяволов и грызунов. У людей подобных случаев не выявлено. Это означает, что люди с онкологическими заболеваниями не представляют опасности для окружающих, и они, напротив, нуждаются в поддержке близких.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

