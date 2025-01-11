Омская прокуратура обязала выделить средства на покупку лекарства за 66 миллионов рублей

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Омская прокуратура защитила права 5-летнего мальчика с редким заболеванием. Согласно законодательству, ему должны были предоставлять лекарство бесплатно, но властями не было вовремя выделено финансирование, из-за этого терапия была прервана.

Фото: www.flickr.com by Адам, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ таблетки

У мальчика редкое орфанное заболевание и он нуждается в лекарственном препарате, стоимость которого превышает 66 миллионов рублей.

После того, как в историю с выделением средств на приобретение дорогостоящего препарата вмешалась прокуратура, деньги были оперативно выделены, а лекарство закуплено и доставлено в медучреждение.

Сейчас приобретение лекарства находится под контролем ведомства, чтобы подобная ситуация в будущем не повторилась, передаёт gorod55.ru.

Уточнения

Редкие заболевания орфанные заболевания (англ. rare disease, orphan disease) — заболевания, затрагивающие небольшую часть популяции. Для стимуляции их исследований и создания лекарств для них (орфанные препараты) обычно требуется поддержка со стороны государства.

