Поможет ли масочный режим защититься от метапневмовируса

Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов рассказал, что китайский метапневмовирус не нов, но из-за роста его активности необходим разумный подход в сохранении здоровья.
"Метапневмовирус известен уже более 20 лет и является одной из причин ОРВИ. Он похож на грипп, аденовирус и коронавирус: вызывает насморк, поражение дыхательных путей, иногда — пневмонию. Смертность от него фиксируется ежегодно, но нет данных, что он мутировал или стал опаснее", — заявил эксперт.
По его мнению, масочный режим довольно эффективная мера защиты от сезонных вспышек инфекций.
Напомнил он, что существуют и другие меры, которые могут помочь защититься от инфекции. К ним относится, например, мытьё рук.
Специалисты Роспотребнадзора пристально следят за ростом числа случаев заболевания метапневмовирусом в Китае и других странах. Например, случаи этого заболевания зафиксированы в Казахстане, где с октября 2024 года зарегистрировано более 30 случаев заражения, пишет Сиб.фм.
Метапневмовирус человека (англ. Human metapneumovirus, hMPV или HMPV) — вид РНК-содержащих вирусов из семейства Pneumoviridae порядка Mononegavirales. Вызывает ОРВИ у человека, преимущественно у детей.
Медицинская маска — гигиеническое (санитарно-гигиеническое) изделие, закрывающее рот и нос носителя c помощью фильтра, который защищает от вдыхания жидких аэрозолей (степень защиты т.е. размер фильтруемых частиц зависит от качества фильтра), но не защищает от твёрдых аэрозолей.
Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.