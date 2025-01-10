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Поможет ли масочный режим защититься от метапневмовируса

1:14
Здоровье

Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов рассказал, что китайский метапневмовирус не нов, но из-за роста его активности необходим разумный подход в сохранении здоровья.

Водитель в маске
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в маске

"Метапневмовирус известен уже более 20 лет и является одной из причин ОРВИ. Он похож на грипп, аденовирус и коронавирус: вызывает насморк, поражение дыхательных путей, иногда — пневмонию. Смертность от него фиксируется ежегодно, но нет данных, что он мутировал или стал опаснее", — заявил эксперт.

По его мнению, масочный режим довольно эффективная мера защиты от сезонных вспышек инфекций.

Напомнил он, что существуют и другие меры, которые могут помочь защититься от инфекции. К ним относится, например, мытьё рук.

Специалисты Роспотребнадзора пристально следят за ростом числа случаев заболевания метапневмовирусом в Китае и других странах. Например, случаи этого заболевания зафиксированы в Казахстане, где с октября 2024 года зарегистрировано более 30 случаев заражения, пишет Сиб.фм.

Уточнения

Метапневмовирус человека (англ. Human metapneumovirus, hMPV или HMPV) — вид РНК-содержащих вирусов из семейства Pneumoviridae порядка Mononegavirales. Вызывает ОРВИ у человека, преимущественно у детей.

Медицинская маска — гигиеническое (санитарно-гигиеническое) изделие, закрывающее рот и нос носителя c помощью фильтра, который защищает от вдыхания жидких аэрозолей (степень защиты т.е. размер фильтруемых частиц зависит от качества фильтра), но не защищает от твёрдых аэрозолей.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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