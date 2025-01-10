Чашечка эспрессо продлит жизнь: когда пить бодрящий напиток, чтобы защитить сердце?

Исследование американских ученых доказало, что от кофе есть польза, особенно, если пить его по утрам.
Любители эспрессо снижают свой риск умереть от любой причины, связанной со здоровьем, примерно на 16 процентов, по сравнению с теми, кто отказался от кофе. Кроме того, бодрящий напиток снижает риск смерти от болезней сердца и сосудов на 31 процент, по мнению ученых.
Однако важно количество выпитого кофе. Если вы выпиваете пару чашек еще до обеда, то риск смерти будет ниже, чем у того, кто выпьет столько же, но вечером, пишет KP. RU.
Эспре́ссо (от итал. espresso) — метод приготовления кофе путём прохождения горячей воды (92—96 °C) под давлением (около 9 бар) через фильтр с молотым кофе.
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