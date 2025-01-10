Чашечка эспрессо продлит жизнь: когда пить бодрящий напиток, чтобы защитить сердце?

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование американских ученых доказало, что от кофе есть польза, особенно, если пить его по утрам.

Фото: flickr.com by Демион, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Эспрессо

Любители эспрессо снижают свой риск умереть от любой причины, связанной со здоровьем, примерно на 16 процентов, по сравнению с теми, кто отказался от кофе. Кроме того, бодрящий напиток снижает риск смерти от болезней сердца и сосудов на 31 процент, по мнению ученых.

Однако важно количество выпитого кофе. Если вы выпиваете пару чашек еще до обеда, то риск смерти будет ниже, чем у того, кто выпьет столько же, но вечером, пишет KP. RU.

Уточнения

Эспре́ссо (от итал. espresso) — метод приготовления кофе путём прохождения горячей воды (92—96 °C) под давлением (около 9 бар) через фильтр с молотым кофе.

