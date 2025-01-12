Признаки, которые указывают на диабет, даже если вы не догадываетесь

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ранние признаки диабета, которые нельзя игнорировать

Сахарный диабет — это заболевание, симптомы которого часто остаются незамеченными до момента, когда начинаются серьезные осложнения. Одним из самых ранних признаков этого состояния является постоянная жажда.

Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стевия

Жажда и частое мочеиспускание

Постоянное желание пить воду — первый тревожный сигнал. Оно связано с повышением уровня сахара в крови, из-за чего организм пытается вывести его через мочу. В результате частое мочеиспускание становится следующим симптомом, который стоит учитывать.

Неожиданная потеря веса

Резкое снижение массы тела без видимых причин — еще один важный признак диабета. Это может происходить из-за того, что организм перестает эффективно использовать глюкозу для получения энергии и начинает расходовать жировые запасы.

Другие тревожные симптомы

Зуд в области гениталий.

Постоянная усталость и упадок сил.

Проблемы со зрением: размытость или "туман" перед глазами.

Когда обращаться к врачу

Каждый из этих симптомов сам по себе может быть вызван и другими причинами. Однако их сочетание — серьезный повод обратиться к врачу и пройти обследование. Ранняя диагностика сахарного диабета позволяет предотвратить тяжелые последствия и улучшить качество жизни.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

