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Как поддерживать здоровье сердца при низком пульсе

2:31
Здоровье

Частота сердечных сокращений — важный показатель здоровья человека. Нормальный пульс у взрослого в состоянии покоя составляет 60-100 ударов в минуту. Однако, если пульс составляет 55 ударов в минуту, это может быть как нормой, так и сигналом о возможных проблемах со здоровьем.

Приём у врача
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приём у врача

Что означает низкий пульс

Брадикардия — это состояние, при котором частота сердечных сокращений ниже 60 ударов в минуту. Для некоторых людей, например спортсменов, такой ритм может быть нормальным, так как их сердце работает более эффективно. Однако если низкий пульс сопровождается симптомами, такими как головокружение, усталость или обмороки, важно проконсультироваться с врачом.

Причины брадикардии

Физическая форма: у тренированных людей часто наблюдается замедленный пульс.

Лекарства: некоторые препараты, такие как бета-блокаторы, могут снижать частоту сердечных сокращений.

Заболевания: патологии сердца или нарушения его электрической системы могут вызывать брадикардию.

Когда нужно беспокоиться

Если пульс постоянно ниже 60 ударов в минуту, а также присутствуют симптомы, такие как затрудненное дыхание, обмороки или слабость, необходимо обратиться к врачу. Ранняя диагностика поможет избежать серьезных последствий.

Как поддерживать здоровье сердца

Активный образ жизни: Регулярные физические упражнения, такие как ходьба, плавание или езда на велосипеде, помогут укрепить сердечно-сосудистую систему.

Сбалансированное питание: Рекомендуется употреблять больше овощей, фруктов, рыбы, орехов и цельнозерновых продуктов, ограничивая сахар, соль и алкоголь.

Контроль веса: Поддержание здоровой массы тела снижает нагрузку на сердце.

Отказ от вредных привычек: Избегайте курения и воздействия пассивного дыма.

Управление стрессом: Снижение стресса благоприятно сказывается на здоровье сердца.

Заключение

Пульс 55 ударов в минуту может быть как вариантом нормы, так и признаком проблем. Важно следить за своим самочувствием и при необходимости обращаться за медицинской помощью. Регулярный уход за сердцем, здоровый образ жизни и внимание к симптомам — ключ к долгой и активной жизни.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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