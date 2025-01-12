Какой десерт считают лучшим для здоровья

Десерты могут быть не только вкусными, но и полезными! Несмотря на стереотипы, ассоциирующие сладкое исключительно с выпечкой и вредными лакомствами, существует способ сделать десерты частью здорового рациона.

Фото: unsplash.com by Самбазон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Греческий йогурт с ягодами и орехами

Именно к такому выводу пришли зарубежные ученые, которые изучили влияние разных продуктов на организм. В ходе масштабного анализа многолетних исследований они определили, какой десерт может считаться самым полезным. Результаты их работы были опубликованы в издании Men's Health.

Результаты исследования

Сотрудники исследовательского центра Leatherhead Food Research назвали живой йогурт самым полезным десертом.

В рамках своей работы ученые проанализировали 4000 научных исследований, из которых отобрали 222 наиболее достоверных. Эти исследования подчеркивают важность сбалансированного питания для поддержания здоровья.

Почему живой йогурт

Живой йогурт, также известный как "бланманже", стал лидером по нескольким причинам:

Пробиотики : он улучшает микрофлору кишечника, поддерживая нормальную работу пищеварительной системы.

: он улучшает микрофлору кишечника, поддерживая нормальную работу пищеварительной системы. Кальций : укрепляет кости и зубы.

: укрепляет кости и зубы. Белок: служит источником энергии и помогает восстановлению тканей.

Как сделать десерт ещё полезнее

Добавьте к живому йогурту горсть грецких орехов. Они обогатят ваш рацион полезными жирами, витаминами и антиоксидантами, создавая сбалансированный и питательный десерт.

Вывод

Здоровое питание не исключает десерты — достаточно выбирать те, которые приносят пользу организму. Живой йогурт в сочетании с орехами станет вкусным и полезным вариантом.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

