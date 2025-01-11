Обезболивающие гели и кремы: что работает лучше

При возникновении острых или хронических болей многие сразу же тянутся за гелем или обезболивающим кремом. Но знаете ли вы, в чем разница между ними и какая форма препарата будет более эффективной в той или иной ситуации?
Фармацевты объясняют: разные формы одного и того же лекарственного средства отличаются по составу и скорости действия.
Гели, как правило, не содержат масляных компонентов, основой их состава является вода. Это позволяет им быстро проникать в кожу и мгновенно действовать.
Когда использовать
Гели подходят для снятия острых болей, ушибов, растяжений и воспалений. Если требуется быстрое облегчение, это идеальный выбор.
Кремы, помимо воды, содержат масла, благодаря чему они остаются на коже дольше. Это помогает не только снять боль, но и обеспечить увлажнение кожи.
Когда применять
Кремы лучше использовать при хронических болях в суставах, пояснице или коленях, где требуется более деликатное воздействие.
Мази жирнее кремов и образуют на коже защитный слой. Они остаются на поверхности дольше, что делает их эффективными при длительном лечении.
Оптимальное применение:
Используйте мазь для устранения затяжных хронических болей, особенно в условиях холодной погоды, когда коже нужен дополнительный уход.
Выбирайте средство в зависимости от ваших потребностей и ситуации, чтобы получить максимально эффективный результат.
Мазь - мягкая лекарственная форма, предназначенная для нанесения на кожу, раны и слизистые оболочки и состоящая из основы и равномерно распределенных в ней лекарственных веществ.
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