Врач Шубин рассказал, как слушать музыку в наушниках без вреда для ушей

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вред наушников — распространённая тема разговоров не только среди врачей, но и среди людей, далёких от медицины, однако это устройство всё равно повсеместно используют.

Фото: 500px.com/photo by Sascha Kohlmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Девушка в наушниках

В транспорте и на улице можно ежедневно увидеть огромное количество людей в наушниках. С одной стороны, прослушивание музыки — это приятный способ скрасить себе время во время поездки или похода куда-либо, но с другой стороны, наушники могут повредить слух. Оториноларинголог Дмитрий Шубин рассказал в беседе с aif.ru, сколько часов в день можно использовать наушники без ущерба для органов слуха.

"Важно выбирать наушники с учётом предполагаемого времени их использования. Так, время прослушивания музыки с наушниками-вкладышами, которые закладываются в ухо и удерживаются там за счёт формы ушной раковины, рекомендуется ограничить до полутора часов. В накладных наушниках, которые охватывают ухо целиком и изолируют его от внешних звуков, источник звука находится немного дальше от слухового аппарата, поэтому их можно использовать около трёх часов в день", — сказал врач.

Он подчеркнул, что, независимо от типа наушников, нежелательно включать звук громче, чем на 50%.

Уточнения

Нау́шники головны́е телефо́ны — два телефона с оголовьем, предназначенные для подключения к радиоэлектронным аппаратам.

