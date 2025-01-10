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Когда молочница становится опасной: тревожные симптомы

Здоровье

Молочница, или вагинальный кандидоз, — это грибковая инфекция, которая вызывает зуд, раздражение и выделения в области влагалища. С этой проблемой хотя бы раз в жизни сталкивались 75% женщин, а каждая вторая испытывала рецидивы. Хотя молочница не относится к инфекциям, передающимся половым путем, мужчины с ослабленным иммунитетом также могут заразиться после интимного контакта.

Рыжая женщина держит руку в жесте йоги
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыжая женщина держит руку в жесте йоги

Основные причины возникновения молочницы

Молочница может развиться даже у женщин, которые не ведут половую жизнь. Среди основных причин выделяют:

  • Гормональные изменения (беременность, климакс).
  • Ослабление иммунитета.
  • Прием антибиотиков, нарушающих баланс микрофлоры.
  • Колебания уровня эстрогена.

В норме во влагалище существует баланс бактерий и дрожжей. Эстроген способствует размножению "хороших" лактобацилл, которые подавляют вредоносные микроорганизмы. Нарушение этого баланса приводит к активному размножению грибков Candida и появлению симптомов.

Признаки молочницы у женщин

Ключевыми симптомами кандидоза являются:

  • Зуд и жжение в интимной зоне.
  • Покраснение и отек тканей.
  • Густые белые выделения, напоминающие творог.
  • Дискомфорт при мочеиспускании и половых актах.

Если эти признаки появились впервые, важно обратиться к врачу. Симптомы молочницы могут быть схожи с проявлениями других заболеваний, включая ЗППП.

Диагностика заболевания

Диагноз ставится на основе жалоб пациентки и анализов. Методы диагностики включают:

  • рН-метрию влагалища — измерение уровня кислотности (при молочнице pH ≤ 4,5).
  • Мазок — лабораторное исследование выделений под микроскопом.

В случае рецидивов дополнительно проверяют уровень сахара в крови, чтобы исключить диабет.

Лечение молочницы

Лечение назначается врачом и может включать:

  • Местные средства (свечи, кремы с клотримазолом или миконазолом). Обычно их применяют в течение 7 дней.
  • Пероральные препараты (флуконазол). Одной таблетки часто достаточно для устранения симптомов.
  • Пробиотики (например, натуральный йогурт) могут поддерживать микрофлору, но не заменяют основного лечения.

Беременным женщинам разрешены только местные препараты, так как пероральные средства не рекомендуются.

Чего нельзя делать во время лечения

  • Избегайте половых контактов. Некоторые препараты снижают эффективность презервативов.
  • Не проводите спринцевания — это нарушает естественный баланс микрофлоры.
  • Откажитесь от тесного синтетического белья и обтягивающих колготок.

Чем грозит запущенная молочница

Без лечения кандидоз может привести к серьезным осложнениям:

  • Сильный отек и воспаление, мешающие нормальной жизни.
  • Язвы и трещины на слизистых оболочках.
  • Необходимость системного лечения в стационаре.

Молочница особенно опасна для пациентов с диабетом, ВИЧ и онкологическими заболеваниями.

Профилактика молочницы

Для предотвращения молочницы:

  • Носите хлопковое белье.
  • Сократите употребление сладкого.
  • Не используйте агрессивные гигиенические средства.

При первых признаках кандидоза обратитесь к врачу. Своевременное лечение поможет избежать рецидивов и дискомфорта.

Уточнения

Кандидоз (молочница) — одна из разновидностей грибковой инфекции, вызывается микроскопическими дрожжеподобными грибками рода Кандида (Candida albicans).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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