Когда молочница становится опасной: тревожные симптомы

Молочница, или вагинальный кандидоз, — это грибковая инфекция, которая вызывает зуд, раздражение и выделения в области влагалища. С этой проблемой хотя бы раз в жизни сталкивались 75% женщин, а каждая вторая испытывала рецидивы. Хотя молочница не относится к инфекциям, передающимся половым путем, мужчины с ослабленным иммунитетом также могут заразиться после интимного контакта.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыжая женщина держит руку в жесте йоги

Основные причины возникновения молочницы

Молочница может развиться даже у женщин, которые не ведут половую жизнь. Среди основных причин выделяют:

Гормональные изменения (беременность, климакс).

Ослабление иммунитета.

Прием антибиотиков, нарушающих баланс микрофлоры.

Колебания уровня эстрогена.

В норме во влагалище существует баланс бактерий и дрожжей. Эстроген способствует размножению "хороших" лактобацилл, которые подавляют вредоносные микроорганизмы. Нарушение этого баланса приводит к активному размножению грибков Candida и появлению симптомов.

Признаки молочницы у женщин

Ключевыми симптомами кандидоза являются:

Зуд и жжение в интимной зоне.

Покраснение и отек тканей.

Густые белые выделения, напоминающие творог.

Дискомфорт при мочеиспускании и половых актах.

Если эти признаки появились впервые, важно обратиться к врачу. Симптомы молочницы могут быть схожи с проявлениями других заболеваний, включая ЗППП.

Диагностика заболевания

Диагноз ставится на основе жалоб пациентки и анализов. Методы диагностики включают:

рН-метрию влагалища — измерение уровня кислотности (при молочнице pH ≤ 4,5).

Мазок — лабораторное исследование выделений под микроскопом.

В случае рецидивов дополнительно проверяют уровень сахара в крови, чтобы исключить диабет.

Лечение молочницы

Лечение назначается врачом и может включать:

Местные средства (свечи, кремы с клотримазолом или миконазолом). Обычно их применяют в течение 7 дней.

Пероральные препараты (флуконазол). Одной таблетки часто достаточно для устранения симптомов.

Пробиотики (например, натуральный йогурт) могут поддерживать микрофлору, но не заменяют основного лечения.

Беременным женщинам разрешены только местные препараты, так как пероральные средства не рекомендуются.

Чего нельзя делать во время лечения

Избегайте половых контактов. Некоторые препараты снижают эффективность презервативов.

Не проводите спринцевания — это нарушает естественный баланс микрофлоры.

Откажитесь от тесного синтетического белья и обтягивающих колготок.

Чем грозит запущенная молочница

Без лечения кандидоз может привести к серьезным осложнениям:

Сильный отек и воспаление, мешающие нормальной жизни.

Язвы и трещины на слизистых оболочках.

Необходимость системного лечения в стационаре.

Молочница особенно опасна для пациентов с диабетом, ВИЧ и онкологическими заболеваниями.

Профилактика молочницы

Для предотвращения молочницы:

Носите хлопковое белье.

Сократите употребление сладкого.

Не используйте агрессивные гигиенические средства.

При первых признаках кандидоза обратитесь к врачу. Своевременное лечение поможет избежать рецидивов и дискомфорта.

Уточнения

Кандидоз (молочница) — одна из разновидностей грибковой инфекции, вызывается микроскопическими дрожжеподобными грибками рода Кандида (Candida albicans).

