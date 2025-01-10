Когда молочница становится опасной: тревожные симптомы

Молочница, или вагинальный кандидоз, — это грибковая инфекция, которая вызывает зуд, раздражение и выделения в области влагалища. С этой проблемой хотя бы раз в жизни сталкивались 75% женщин, а каждая вторая испытывала рецидивы. Хотя молочница не относится к инфекциям, передающимся половым путем, мужчины с ослабленным иммунитетом также могут заразиться после интимного контакта.
Молочница может развиться даже у женщин, которые не ведут половую жизнь. Среди основных причин выделяют:
В норме во влагалище существует баланс бактерий и дрожжей. Эстроген способствует размножению "хороших" лактобацилл, которые подавляют вредоносные микроорганизмы. Нарушение этого баланса приводит к активному размножению грибков Candida и появлению симптомов.
Ключевыми симптомами кандидоза являются:
Если эти признаки появились впервые, важно обратиться к врачу. Симптомы молочницы могут быть схожи с проявлениями других заболеваний, включая ЗППП.
Диагноз ставится на основе жалоб пациентки и анализов. Методы диагностики включают:
В случае рецидивов дополнительно проверяют уровень сахара в крови, чтобы исключить диабет.
Лечение назначается врачом и может включать:
Беременным женщинам разрешены только местные препараты, так как пероральные средства не рекомендуются.
Без лечения кандидоз может привести к серьезным осложнениям:
Молочница особенно опасна для пациентов с диабетом, ВИЧ и онкологическими заболеваниями.
Для предотвращения молочницы:
При первых признаках кандидоза обратитесь к врачу. Своевременное лечение поможет избежать рецидивов и дискомфорта.
Кандидоз (молочница) — одна из разновидностей грибковой инфекции, вызывается микроскопическими дрожжеподобными грибками рода Кандида (Candida albicans).
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