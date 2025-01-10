Шум в ушах и голове: причины, диагностика и лечение

3:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шум в ушах, или тиннитус, — это субъективное восприятие звуков без внешнего источника раздражения. Люди могут слышать звон, жужжание, шипение, щелканье или даже шелест волн. Проблема особенно распространена среди пожилых людей, но может возникнуть в любом возрасте.

Фото: freepik by kroshka-nastya is licensed under https://www.freepik.com Шум в голове

Причины появления шума в ушах

Тиннитус не является самостоятельным заболеванием, а сигнализирует о других проблемах в организме. Среди основных причин:

Шумовое воздействие

Продолжительное воздействие громких звуков на производстве или концертах разрушает волосковые клетки слухового аппарата, что вызывает шум в ушах.

Скопление серы

Избыток ушной серы может нарушить слух и привести к эху в ушах. В этом случае поможет безопасное удаление серы у врача.

Побочные эффекты лекарств

Некоторые препараты вызывают шумы в ушах. Симптомы проходят после прекращения приема медикаментов.

Инфекции носовых пазух

Заложенность носа и воспаления могут провоцировать шумы, которые исчезают после лечения основного заболевания.

Проблемы с височно-челюстным суставом

Вывих или смещение сустава вызывает характерные щелчки и шумы.

Сердечно-сосудистые заболевания

Пульсирующий шум, синхронный с сердцебиением, может сигнализировать о проблемах с сосудами или повышенном давлении.

Опухоли и травмы головы

Новообразования на слуховом нерве, а также черепно-мозговые травмы, могут стать причиной тиннитуса.

Более редкие причины включают патологии щитовидной железы, дефицит витаминов, фибромиалгию.

Когда обращаться к врачу

Шум в ушах может исчезнуть самостоятельно, но стоит посетить врача, если:

Симптомы сохраняются более месяца после простуды.

Появляются головокружение, потеря концентрации или тревожность.

Шумы сопровождаются головными болями или нарушением сна.

Диагностика тиннитуса

Для выяснения причин тиннитуса могут применяться:

Осмотр и аудиограмма

Врач проведет осмотр с помощью отоскопа и тестирование слуха.

Тестирование движением

Пациента могут попросить покачать головой, сжать челюсть или пошевелить конечностями для выявления сосудистых проблем.

Визуализация

КТ или МРТ помогают обнаружить опухоли или патологии.

Анализы крови

Позволяют выявить анемию, нарушения работы щитовидной железы или дефицит микроэлементов.

Лечение и профилактика

Лечение тиннитуса направлено на устранение основной причины. Возможны следующие подходы:

Медикаментозное лечение для улучшения кровообращения и устранения воспалений.

Удаление серных пробок.

Физиотерапия при проблемах с суставами.

Хирургическое вмешательство при опухолях.

Профилактика включает избегание шумового воздействия, регулярные осмотры у врача, отказ от вредных привычек и сбалансированное питание.

Уточнения

Тинни́тус (от лат. tinnīre — "позвякивать или звенеть как колокольчик") — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула.

