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Шум в ушах и голове: причины, диагностика и лечение

3:15
Здоровье

Шум в ушах, или тиннитус, — это субъективное восприятие звуков без внешнего источника раздражения. Люди могут слышать звон, жужжание, шипение, щелканье или даже шелест волн. Проблема особенно распространена среди пожилых людей, но может возникнуть в любом возрасте.

Шум в голове
Фото: freepik by kroshka-nastya is licensed under https://www.freepik.com
Шум в голове

Причины появления шума в ушах

Тиннитус не является самостоятельным заболеванием, а сигнализирует о других проблемах в организме. Среди основных причин:

Шумовое воздействие

  • Продолжительное воздействие громких звуков на производстве или концертах разрушает волосковые клетки слухового аппарата, что вызывает шум в ушах.

Скопление серы

  • Избыток ушной серы может нарушить слух и привести к эху в ушах. В этом случае поможет безопасное удаление серы у врача.

Побочные эффекты лекарств

  • Некоторые препараты вызывают шумы в ушах. Симптомы проходят после прекращения приема медикаментов.

Инфекции носовых пазух

  • Заложенность носа и воспаления могут провоцировать шумы, которые исчезают после лечения основного заболевания.

Проблемы с височно-челюстным суставом

  • Вывих или смещение сустава вызывает характерные щелчки и шумы.

Сердечно-сосудистые заболевания

  • Пульсирующий шум, синхронный с сердцебиением, может сигнализировать о проблемах с сосудами или повышенном давлении.

Опухоли и травмы головы

  • Новообразования на слуховом нерве, а также черепно-мозговые травмы, могут стать причиной тиннитуса.

Более редкие причины включают патологии щитовидной железы, дефицит витаминов, фибромиалгию.

Когда обращаться к врачу

Шум в ушах может исчезнуть самостоятельно, но стоит посетить врача, если:

  • Симптомы сохраняются более месяца после простуды.
  • Появляются головокружение, потеря концентрации или тревожность.
  • Шумы сопровождаются головными болями или нарушением сна.

Диагностика тиннитуса

Для выяснения причин тиннитуса могут применяться:

Осмотр и аудиограмма

  • Врач проведет осмотр с помощью отоскопа и тестирование слуха.

Тестирование движением

  • Пациента могут попросить покачать головой, сжать челюсть или пошевелить конечностями для выявления сосудистых проблем.

Визуализация

  • КТ или МРТ помогают обнаружить опухоли или патологии.

Анализы крови

  • Позволяют выявить анемию, нарушения работы щитовидной железы или дефицит микроэлементов.

Лечение и профилактика

Лечение тиннитуса направлено на устранение основной причины. Возможны следующие подходы:

  • Медикаментозное лечение для улучшения кровообращения и устранения воспалений.
  • Удаление серных пробок.
  • Физиотерапия при проблемах с суставами.
  • Хирургическое вмешательство при опухолях.

Профилактика включает избегание шумового воздействия, регулярные осмотры у врача, отказ от вредных привычек и сбалансированное питание.

Уточнения

Тинни́тус (от лат. tinnīre — "позвякивать или звенеть как колокольчик") — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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