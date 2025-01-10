Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Киеве шокированы словами Трампа о Путине
Какое время года идеально подходит для заведения нового питомца
На Западе назвали важное преимущество Орешника
В США паникуют из-за положения ВСУ на фронте
Палач своего народа: Зеленский опозорился на встрече с союзникам в Германии
Чемпионские бои россиян в UFC на грани срыва: в чём причина?
Зачем ГАЗу выпускать китайские авто под своим брендом?
Отсылку к теракту нашли в рекламе пакистанской авиакомпании: этот случай уже не первый
Тренды в пластической хирургии, которые изменят ваш взгляд на красоту

Как победить изжогу: эффективные советы и проверенные лекарства

2:40
Здоровье

Изжога знакома многим — это чувство жжения за грудиной, которое может подниматься к горлу и доставлять серьёзный дискомфорт. Около 40% людей сталкиваются с этим состоянием, а 10% испытывают его еженедельно. Но мало кто задумывается, что причина изжоги может крыться не только в питании, но и в заболеваниях ЖКТ.

Изжога
Фото: freepik by benzoix is licensed under https://www.freepik.com
Изжога

Причины изжоги

Основной фактор изжоги — нарушение работы пищевого сфинктера. Эта мышца, расположенная между желудком и пищеводом, ослабляется, что позволяет содержимому желудка попадать в пищевод. В результате кислота раздражает слизистую, вызывая неприятные ощущения.

Провокаторами изжоги могут стать

  • Переедание и привычка ложиться после еды.
  • Вредные продукты: шоколад, жареная и острая пища.
  • Кофе и курение, которые повышают кислотность.
  • Тесная одежда и лишний вес, увеличивающие давление на живот.
  • Беременность из-за повышенной нагрузки на органы.
  • Медикаменты, принимаемые перед едой.

Симптомы изжоги

  • Жжение за грудиной, усиливающееся после еды.
  • Кислая отрыжка или послевкусие во рту.
  • Боли в животе, иногда напоминающие сердечные.

Если эти симптомы возникают часто, это повод обратиться к врачу.

Как лечить изжогу

Использовать соду или другие народные средства нежелательно. Лечение должно быть профессиональным и включать препараты следующих групп:

Ингибиторы протонного насоса (ИПП)

Снижают кислотность и защищают слизистую. Примеры: омепразол, пантопразол.

Антациды

  • Нейтрализуют кислоту и быстро снимают жжение. Используются для временного облегчения.

Альгинаты

  • Создают защитный слой в пищеводе, предотвращая химические ожоги.

Н2-блокаторы гистамина

  • Уменьшают выработку кислоты, но менее эффективны, чем ИПП.

Профилактика изжоги

Избавиться от изжоги проще, если соблюдать профилактические меры:

  • Откажитесь от курения и алкоголя.
  • Исключите из рациона продукты, провоцирующие изжогу.
  • Не ложитесь сразу после еды, лучше прогуляйтесь.
  • Носите свободную одежду, не давящую на живот.
  • Пейте больше воды вместо кофе и сладких напитков.

Вывод

Изжога — это не просто дискомфорт, а симптом, который может указывать на серьёзные проблемы с ЖКТ. Правильное лечение и профилактика помогут избежать осложнений и вернуть качество жизни.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Сейчас читают
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Садоводство, цветоводство
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта Аудио 
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова Аудио 
Популярное
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году

Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.

В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Последние материалы
В США паникуют из-за положения ВСУ на фронте
Палач своего народа: Зеленский опозорился на встрече с союзникам в Германии
Чемпионские бои россиян в UFC на грани срыва: в чём причина?
Зачем ГАЗу выпускать китайские авто под своим брендом?
Отсылку к теракту нашли в рекламе пакистанской авиакомпании: этот случай уже не первый
Тренды в пластической хирургии, которые изменят ваш взгляд на красоту
Захарова назвала президента Литвы картонной дурилкой
Идеальные сырники с рисовой мукой. Нежно и вкусно
Обувь для собаки: когда она становится необходимостью, а когда — прихотью
Как победить изжогу: эффективные советы и проверенные лекарства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.