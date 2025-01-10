Как победить изжогу: эффективные советы и проверенные лекарства

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изжога знакома многим — это чувство жжения за грудиной, которое может подниматься к горлу и доставлять серьёзный дискомфорт. Около 40% людей сталкиваются с этим состоянием, а 10% испытывают его еженедельно. Но мало кто задумывается, что причина изжоги может крыться не только в питании, но и в заболеваниях ЖКТ.

Фото: freepik by benzoix is licensed under https://www.freepik.com Изжога

Причины изжоги

Основной фактор изжоги — нарушение работы пищевого сфинктера. Эта мышца, расположенная между желудком и пищеводом, ослабляется, что позволяет содержимому желудка попадать в пищевод. В результате кислота раздражает слизистую, вызывая неприятные ощущения.

Провокаторами изжоги могут стать

Переедание и привычка ложиться после еды.

Вредные продукты: шоколад, жареная и острая пища.

Кофе и курение, которые повышают кислотность.

Тесная одежда и лишний вес, увеличивающие давление на живот.

Беременность из-за повышенной нагрузки на органы.

Медикаменты, принимаемые перед едой.

Симптомы изжоги

Жжение за грудиной, усиливающееся после еды.

Кислая отрыжка или послевкусие во рту.

Боли в животе, иногда напоминающие сердечные.

Если эти симптомы возникают часто, это повод обратиться к врачу.

Как лечить изжогу

Использовать соду или другие народные средства нежелательно. Лечение должно быть профессиональным и включать препараты следующих групп:

Ингибиторы протонного насоса (ИПП)

Снижают кислотность и защищают слизистую. Примеры: омепразол, пантопразол.

Антациды

Нейтрализуют кислоту и быстро снимают жжение. Используются для временного облегчения.

Альгинаты

Создают защитный слой в пищеводе, предотвращая химические ожоги.

Н2-блокаторы гистамина

Уменьшают выработку кислоты, но менее эффективны, чем ИПП.

Профилактика изжоги

Избавиться от изжоги проще, если соблюдать профилактические меры:

Откажитесь от курения и алкоголя.

Исключите из рациона продукты, провоцирующие изжогу.

Не ложитесь сразу после еды, лучше прогуляйтесь.

Носите свободную одежду, не давящую на живот.

Пейте больше воды вместо кофе и сладких напитков.

Вывод

Изжога — это не просто дискомфорт, а симптом, который может указывать на серьёзные проблемы с ЖКТ. Правильное лечение и профилактика помогут избежать осложнений и вернуть качество жизни.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

