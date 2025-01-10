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Осознанность не для всех: риски медитации, о которых не говорят

Здоровье

Медитация давно стала популярным инструментом борьбы со стрессом и улучшения качества жизни. Её рекомендуют психологи, тренеры по осознанности и модные журналы. Однако даже такая, на первый взгляд, безопасная практика имеет свои риски и может подойти не всем. Рассказываем, что нужно знать, прежде чем погрузиться в мир осознанности.

Медитация
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Медитация

Как работает медитация

Медитация — это психическое упражнение, направленное на управление вниманием и состоянием. Существует множество техник: концентрация на дыхании, осознанное наблюдение за объектами, даже медитации во время еды. Основная цель — достичь внутреннего покоя и глубокого сосредоточения.

Практика медитации задействует ключевые области мозга, включая префронтальную кору, которая помогает регулировать эмоции. Но несмотря на всю пользу, исследования этой области часто подвергаются критике из-за ограниченности выборок и субъективных факторов.

Когда медитация может навредить

Согласно исследованиям, до 8% практикующих сталкиваются с негативными эффектами, а у 25% могут возникнуть панические атаки, тревожность или депрессия. Вот группы риска:

  • Люди с эмоциональной подавленностью: вместе с негативными эмоциями они могут потерять способность испытывать сильные позитивные переживания.
  • Травматический опыт: медитация ослабляет защитные механизмы психики, что может привести к повторному проживанию травмы.
  • Зависимости: практика может либо снизить тягу, либо усугубить состояние.
  • Психические расстройства: люди с биполярным расстройством, шизофренией или диссоциацией особенно уязвимы.

Как снизить риски

  • Не полагайтесь только на медитацию: если у вас есть расстройства, используйте её как дополнение к основному лечению.
  • Выбирайте простые техники: начните с дыхательных практик или сканирования тела.
  • Ограничивайте время: достаточно 15-30 минут в день. Длительные ретриты увеличивают риск побочных эффектов.
  • Будьте внимательны к своему состоянию: не игнорируйте тревожные сигналы, возникающие во время практики.
  • Используйте техники "заземления": помогут вернуться в реальность холодная вода, прикосновения к предметам, перечисление объектов вокруг.

Заключение

Медитация — мощный инструмент, но не универсальное решение. Её эффективность зависит от индивидуальных особенностей человека. Если вы решите попробовать, начните с малого, прислушивайтесь к своему состоянию и не бойтесь обратиться за помощью при первых признаках дискомфорта.

Уточнения

Медита́ция (лат. meditatio - "размышление") — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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