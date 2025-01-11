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Можно ли лечить болезни рябиной?

1:18
Здоровье

Рябина часто рассматривается как растение с лечебными свойствами. Однако действительно ли это так? К этому вопросу подошли корреспонденты программы "Живая еда" на НТВ.

рябина
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рябина

Целебные ягоды рябины действительно обладают определённой пользой. Их пищевые волокна благоприятно воздействуют на работу кишечника и могут поддерживать иммунную систему. Семена рябины содержат ценные жирные кислоты, а 100 граммов этих ягод обеспечивают две суточные нормы каротиноидов. Кроме того, рябина богата важными микроэлементами, такими как калий, кальций, фосфор и железо.

Чай из рябины вполне допустимо употреблять, однако как лечебное средство его эффективность сомнительна. В этом уверяет врач-педиатр Павел Лопанчук.

"В рябине содержатся биологически активные вещества (те же самые флавоноиды), могут оказывать влияние, но доказанной эффективности, исследований в настоящее время нет", — отметил специалист.

Доктор утверждает, что рябину можно сочетать с овощами и фруктами, что придаст блюдам яркий цвет и улучшит вкус. Однако употреблять ягоды как самостоятельный продукт не рекомендуется.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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