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Как сохранить белоснежную улыбку: 5 правил для здоровья зубов

3:03
Здоровье

Чистка зубов — обязательная часть нашего дня, но как часто нужно это делать, чтобы не навредить? Удивительно, но слишком частая чистка может быть вредной. Разберёмся, как правильно ухаживать за зубами и избежать ошибок.

Белоснежная улыбка
Фото: Unsplash by Omar Lopez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белоснежная улыбка

Почему важна гигиена полости рта

Ротовая полость — настоящий рай для бактерий: тепло, влажно, есть остатки пищи. Без должной гигиены микробы размножаются, провоцируя кариес, воспаления десен и другие заболевания. Ночью ситуация ухудшается: слюноотделение снижается, и бактерии активнее атакуют эмаль. Вот почему чистка перед сном так важна.

Как часто нужно чистить зубы

Стоматологи рекомендуют чистить зубы два раза в день:

  • Утром после пробуждения, чтобы удалить налет и токсины, накопившиеся за ночь.
  • Вечером перед сном, чтобы предотвратить размножение бактерий на ночь.

Когда нельзя чистить зубы

  • Сразупосле кислых продуктов (например, цитрусовых): подождите 30 минут, чтобы эмаль восстановилась.
  • Передупотреблениемкофеиличая: чистка делает эмаль более восприимчивой к пигментации.

Можно ли чистить зубы чаще

Чистка зубов более двух раз в день может навредить:

  • Повредить эмаль и слизистую.
  • Вызвать раздражение десен.
  • Нарушить микрофлору ротовой полости

Если вам нужно освежить дыхание, используйте ополаскиватель или жевательную резинку.

Как правильно чистить зубы

  • Промойте щетку.
  • Нанесите небольшую порцию пасты (1 см).
  • Чистите зубы под углом 45°:Смахивающими движениями очищайте налет от десен.
  • Круговыми движениями — жевательные поверхности.
  • Очистите язык, чтобы убрать налет.
  • Прополощите рот водой.

На каждую половину челюсти выделяйте по 45 секунд. Общее время чистки должно составлять около 3 минут.

Дополнительные средства гигиены

Чтобы усилить эффект, используйте:

  • Зубную нить: для труднодоступных мест.
  • Ирригатор: для бережной очистки и массажа десен.
  • Ополаскиватель: для дезинфекции.
  • Щетку для языка: для удаления налета с языка.

Гигиена для детей

Детям нужно начинать чистку рта ещё до появления зубов, используя силиконовую щётку для десен. После прорезывания зубов переходите на детскую щетку и пасту. Уход за молочными зубами так же важен, как и за коренными.

Последствия отсутствия гигиены

Без регулярной чистки бактерии выделяют токсины, разрушающие эмаль. Это приводит к воспалениям, кариесу и даже потере зубов.

Заключение

Чистите зубы дважды в день, используйте дополнительные средства ухода и регулярно посещайте стоматолога. Это поможет сохранить здоровье ротовой полости на долгие годы.

Уточнения

Зубы человека — костные образования у человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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