Как сохранить белоснежную улыбку: 5 правил для здоровья зубов

3:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чистка зубов — обязательная часть нашего дня, но как часто нужно это делать, чтобы не навредить? Удивительно, но слишком частая чистка может быть вредной. Разберёмся, как правильно ухаживать за зубами и избежать ошибок.

Фото: Unsplash by Omar Lopez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белоснежная улыбка

Почему важна гигиена полости рта

Ротовая полость — настоящий рай для бактерий: тепло, влажно, есть остатки пищи. Без должной гигиены микробы размножаются, провоцируя кариес, воспаления десен и другие заболевания. Ночью ситуация ухудшается: слюноотделение снижается, и бактерии активнее атакуют эмаль. Вот почему чистка перед сном так важна.

Как часто нужно чистить зубы

Стоматологи рекомендуют чистить зубы два раза в день:

Утром после пробуждения, чтобы удалить налет и токсины, накопившиеся за ночь.

чтобы удалить налет и токсины, накопившиеся за ночь. Вечером перед сном, чтобы предотвратить размножение бактерий на ночь.

Когда нельзя чистить зубы

Сразупосле кислых продуктов (например, цитрусовых): подождите 30 минут, чтобы эмаль восстановилась.

(например, цитрусовых): подождите 30 минут, чтобы эмаль восстановилась. Передупотреблениемкофеиличая: чистка делает эмаль более восприимчивой к пигментации.

Можно ли чистить зубы чаще

Чистка зубов более двух раз в день может навредить:

Повредить эмаль и слизистую.

Вызвать раздражение десен.

Нарушить микрофлору ротовой полости

Если вам нужно освежить дыхание, используйте ополаскиватель или жевательную резинку.

Как правильно чистить зубы

Промойте щетку.

Нанесите небольшую порцию пасты (1 см).

Чистите зубы под углом 45°:Смахивающими движениями очищайте налет от десен.

Круговыми движениями — жевательные поверхности.

Очистите язык, чтобы убрать налет.

Прополощите рот водой.

На каждую половину челюсти выделяйте по 45 секунд. Общее время чистки должно составлять около 3 минут.

Дополнительные средства гигиены

Чтобы усилить эффект, используйте:

Зубную нить: для труднодоступных мест.

для труднодоступных мест. Ирригатор: для бережной очистки и массажа десен.

для бережной очистки и массажа десен. Ополаскиватель: для дезинфекции.

для дезинфекции. Щетку для языка: для удаления налета с языка.

Гигиена для детей

Детям нужно начинать чистку рта ещё до появления зубов, используя силиконовую щётку для десен. После прорезывания зубов переходите на детскую щетку и пасту. Уход за молочными зубами так же важен, как и за коренными.

Последствия отсутствия гигиены

Без регулярной чистки бактерии выделяют токсины, разрушающие эмаль. Это приводит к воспалениям, кариесу и даже потере зубов.

Заключение

Чистите зубы дважды в день, используйте дополнительные средства ухода и регулярно посещайте стоматолога. Это поможет сохранить здоровье ротовой полости на долгие годы.

Уточнения

Зубы человека — костные образования у человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

