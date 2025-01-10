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Что делать если пожилой родственник упал: нужен ли врач если кажется, что все в порядке

2:52
Здоровье

Падения — одна из главных причин травм у пожилых людей. Предотвратить их и минимизировать риски поможет правильная организация пространства, использование технологий и знание алгоритма действий в экстренных ситуациях.

Больной старик
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Больной старик

Система поддержки и доверенное лицо

Создайте план действий на случай чрезвычайных ситуаций. Убедитесь, что у вашего пожилого родственника есть контактное лицо для экстренной связи. Оно должно быть готово помочь с транспортировкой или лечением. Для этого оформите нотариальную доверенность, позволяющую принимать медицинские решения.

Технологии для безопасности

Современные гаджеты помогут в критической ситуации. Например:

  • Кулоны и браслеты с кнопкой вызова помощи: они позволяют связаться с экстренной службой одним нажатием.
  • Девайсы с датчиками падения: они автоматически отправляют сигнал, если пользователь упал.
  • Смартфоны и "умные" устройства: используйте приложения или голосовые команды для вызова помощи.

Как действовать при падении

Научите близких сохранять спокойствие и придерживаться алгоритма:

  • Оцените состояние: проверьте, нет ли потери сознания, кровотечений или боли при движении.
  • Вызовите помощь: даже если травмы кажутся незначительными, консультация врача обязательна, особенно после удара головой.

Помните: при любых тревожных симптомах (головная боль, слабость, нарушения речи или зрения) обращайтесь за медицинской помощью.

Профилактика падений

Обустроить пространство для безопасности поможет несколько простых шагов:

  • Уберите ковры, провода и другие препятствия.
  • Проверьте освещение, особенно в коридорах и спальнях. Ночные светильники помогут избежать падений в темноте.
  • Установите поручни в ванной и на лестницах.
  • Убедитесь, что ваш родственник всегда пользуется тростью или ходунками, если они необходимы.
  • Обсудите с врачом влияние принимаемых лекарств на координацию и равновесие.

Медицинское обследование после падения

Даже если видимых повреждений нет, важно обратиться к врачу. Осмотр включает:

  • Проверку физического состояния, равновесия и когнитивных функций.
  • Анализ возможных причин падения, включая побочные эффекты лекарств.
  • При необходимости врач назначит рентген или реабилитацию.

Организация ухода

Если травма серьезная, спланируйте логистику: кто будет помогать с восстановлением и как организовать реабилитацию. Забота о пожилых родственниках требует предусмотрительности, но она минимизирует риски и повышает качество жизни ваших близких.

Уточнения

Врач (ст.‑слав. врачь - "заклинатель, колдун, заговаривающий, волшебник", от однокоренных глаголов врать, ворча́ть), также до́ктор (лат. doctor - "учитель", от docēre - "учить") — специалист с высшим медицинским образованием, использующий свои навыки, знания и опыт в профилактике и лечении заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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