Серотонин не делает нас счастливыми: 5 разоблачений о гормонах

Гормоны и нейромедиаторы окружают нас мифами. Эти химические вещества — важная часть организма, но их функции зачастую упрощают. Разбираем пять популярных мифов о гормонах, которые вводят в заблуждение.
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Красивая улыбка
Миф 1: Дофаминовое голодание восстанавливает мозг
Дофамин управляет мотивацией, памятью и вниманием. Некоторые считают, что отказ от удовольствий — соцсетей, сладкого — "перезагрузит" мозг. Но это миф. Дофамин нельзя "обнулить" — он необходим для жизни. Низкий уровень связан с болезнями, например, Паркинсона. Улучшение состояния после отказа от стимулов объясняется развитием самоконтроля, а не дофаминовой "перезагрузкой".
Миф 2: Жир на животе появляется из-за кортизола
Кортизол действительно может способствовать накоплению жира на животе, но это лишь часть картины. На лишний вес влияют питание, генетика, уровень стресса, сон. Избыток кортизола иногда связан с серьёзными состояниями, как синдром Кушинга. Но обвинять только гормон — упрощение.
Миф 3: Серотонин — гормон счастья
Серотонин регулирует настроение, сон и многие другие функции. Но его уровень не равен счастью. Избыток серотонина вызывает опасный синдром, а недостаток — не единственная причина депрессии. Серотонин лучше назвать "гормоном стабильности", он помогает адаптироваться к стрессу.
Миф 4: Окситоцин — гормон любви
Окситоцин усиливает привязанность, но не только. Он может провоцировать агрессию к чужакам, усиливать внутригрупповую солидарность. Гормон также используется в медицине: для стимуляции родов и остановки кровотечений.
Миф 5: Мелатонин нужен только для сна
Мелатонин помогает регулировать сон, но его функции шире. Он иммуномодулятор и мощный антиоксидант. Мелатонин поддерживает репродуктивное здоровье и защищает клетки от окислительного стресса.
Почему это важно
Понимание гормонов помогает корректировать ожидания. Они не волшебные палочки, а сложные механизмы, которые влияют на наш организм многогранно.
Уточнения
Серотони́н5-гидрокситриптамин, 5-НТ - один из основных нейромедиаторов. Серотонин относится к моноаминам, как и норадреналин, дофамин и гистамин.