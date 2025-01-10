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Номофобия: почему смартфоны опаснее чем кажется

2:44
Здоровье

Сегодня номофобия — зависимость от смартфона — стала настоящей проблемой. Страх остаться без телефона или интернета сопровождает практически каждого из нас. Исследования показывают, что 99% пользователей испытывают тревогу при мысли, что телефон может быть недоступен. Что делать, если ты обнаружил у себя признаки номофобии.

Смартфон ночью
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон ночью

Признаки номофобии

Номофобия может проявляться следующим образом:

  • Постоянная проверка уведомлений и сообщений.
  • Страх разрядки телефона, даже если заряд ещё высок.
  • Нежелание расставаться со смартфоном даже на минуту, включая походы в ванную.
  • Боязнь остаться без интернета или потерять телефон.
  • Пропуск важных дел ради времени с гаджетом.

Эти симптомы могут дополняться физическими проявлениями: учащённое сердцебиение, головокружение, чувство паники.

Почему мы становимся зависимыми

Причинами номофобии могут быть:

  • Нехватка уверенности в себе.
  • Отсутствие альтернативных хобби.
  • Негативный опыт, связанный с потерей телефона.

Механизм мгновенного вознаграждения усиливает зависимость, когда каждый просмотр уведомлений приносит кратковременное удовлетворение.

Как преодолеть номофобию

Настрой уведомления

  • Раздели уведомления на важные (звонки, смс), актуальные (соцсети, почта) и ненужные (реклама). Первые оставь активными, а остальные отключи.

Измени привычки

  • Оставляй телефон в сумке, а не в кармане.
  • Не бери его на прогулки или в кафе.

Уменьши соблазны

  • Удали ненужные приложения.
  • Перемести часто используемые программы на последнюю страницу экрана.

Выключай телефон перед сном

  • Заряжай смартфон за пределами спальни, чтобы избежать соблазна пользоваться им ночью.

Пользуйся альтернативами

  • Купи наручные часы, чтобы не проверять время на телефоне.
  • Заблокируй экран длинным паролем, чтобы сложнее было его разблокировать.

Управляй стрессом

  • Если хочется проверить телефон, попробуй дыхательную гимнастику: медленный вдох и выдох по три секунды.

Поддержка друзей и близких

  • Обсуди проблему с близкими. Например, договоритесь не использовать телефоны за ужином или предложи партнёру забрать смартфоны на время совместного отдыха.

Итог

Номофобия — это не просто привычка, а сигнал, что пора пересмотреть своё отношение к гаджетам. Маленькие шаги, такие как настройка уведомлений или ограничение использования телефона, помогут вернуть контроль над своей жизнью.

Уточнения

Номофобия (англ. nomophobia, от no mobile-phone phobia) — страх (фобия) остаться без мобильного телефона или вдалеке от него.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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