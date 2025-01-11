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В какое время нужно завтракать, чтобы не бояться высокого холестерина

1:30
Здоровье

Выбор времени для завтрака должен зависеть от индивидуальных потребностей каждого человека. Например, для тех, кто ведет активный образ жизни, завтрак может быть отложен до полудня. В то же время людям, стремящимся снизить уровень холестерина и укрепить сердечно-сосудистую систему, рекомендуется начинать прием пищи раньше.

Яичница
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичница

Диетолог Вероника Рауз сообщила изданию EatingWell, что для поддержания нормального уровня холестерина в крови лучше завтракать в течение двух часов после пробуждения.

Её коллега Лиза Эндрюс поддерживает эту точку зрения. Исследования показывают, что пропуск завтрака может привести к повышению уровня "плохого холестерина" (ЛПНП). Люди, которые избегают утреннего приема пищи, имеют больше шансов на переедание в течение дня.

Важно обратить внимание на содержание завтрака. Рекомендуется включать в него овощи, фрукты, орехи, семена и цельнозерновые продукты, так как они являются отличными источниками клетчатки, полезных жиров и растительного белка. Сладости, переработанные мясные продукты и жирная или жареная еда не принесут пользу.

Тем, кто ранее не завтракал, потребуется время для выработки этой привычки. К счастью, исследования показывают, что даже у тех, кто завтракает всего 3 раза в неделю, риск сердечных заболеваний существенно ниже.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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