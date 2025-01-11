В какое время нужно завтракать, чтобы не бояться высокого холестерина

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выбор времени для завтрака должен зависеть от индивидуальных потребностей каждого человека. Например, для тех, кто ведет активный образ жизни, завтрак может быть отложен до полудня. В то же время людям, стремящимся снизить уровень холестерина и укрепить сердечно-сосудистую систему, рекомендуется начинать прием пищи раньше.

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Диетолог Вероника Рауз сообщила изданию EatingWell, что для поддержания нормального уровня холестерина в крови лучше завтракать в течение двух часов после пробуждения.

Её коллега Лиза Эндрюс поддерживает эту точку зрения. Исследования показывают, что пропуск завтрака может привести к повышению уровня "плохого холестерина" (ЛПНП). Люди, которые избегают утреннего приема пищи, имеют больше шансов на переедание в течение дня.

Важно обратить внимание на содержание завтрака. Рекомендуется включать в него овощи, фрукты, орехи, семена и цельнозерновые продукты, так как они являются отличными источниками клетчатки, полезных жиров и растительного белка. Сладости, переработанные мясные продукты и жирная или жареная еда не принесут пользу.

Тем, кто ранее не завтракал, потребуется время для выработки этой привычки. К счастью, исследования показывают, что даже у тех, кто завтракает всего 3 раза в неделю, риск сердечных заболеваний существенно ниже.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

