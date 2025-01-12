Фруктовая разгрузка: как правильно выбирать и употреблять фрукты во время снижения веса

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ имени Пирогова Альфред Богданов в интервью изданию MoneyTimes.ru рассказал, какие фрукты полезны во время похудения, как и в каком количестве их следует употреблять.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тыква с яблоками

Фрукты играют важную роль в процессе похудения, особенно в разгрузочные дни, подчеркнул Богданов.

В такие дни рекомендуется съедать от одного до полутора килограммов фруктов, разделив их на несколько равных порций и употребляя каждые три часа. Важно также пить достаточно жидкости — не менее 35 миллилитров на каждый килограмм массы тела. Это и есть фруктовая разгрузка по мнению специалиста.

Профессор советует выбирать фрукты с умеренным гликемическим индексом для разгрузочных дней. Хотя существуют специальные разгрузочные дни на бананах, яблоках или грушах, он рекомендует избегать слишком сладких фруктов, таких как виноград и некоторые цитрусовые, которые могут вызвать раздражение.

Фрукты можно включать в ежедневный рацион даже при похудении. Лучше всего употреблять их в первой половине дня после основного приёма пищи. При этом предпочтение следует отдавать фруктам с умеренным гликемическим индексом.

Профессор подчёркивает, что снижение веса — это долгосрочный процесс, а не временная диета. Важно рассматривать его как программу питания, которая помогает формировать здоровые пищевые привычки.

"В этом контексте бессмысленно говорить о фруктах, которые строго запрещены. Все фрукты могут быть использованы. При активном снижении веса мы ограничиваем потребление фруктов с высоким гликемическим индексом, но не исключаем их полностью", — сказал Богданов.

Это не означает, что нельзя позволить себе немного винограда после обеда, отметил эксперт. Просто важно учитывать, как эти фрукты вписываются в общий рацион. Обычно при похудении ограничивают калорийность на 500-600 калорий в день. Очень низкокалорийные диеты не рекомендуются. В рамках этих ограничений можно включать любые фрукты, следуя рекомендациям.

А что касается ананаса и грейпфрута, то они не обладают жиросжигающими свойствами, как утверждает врач.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.



Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.



