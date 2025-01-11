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Как вернуться к работе после праздников без стресса

2:21
Здоровье

Возвращение к рабочим будням после новогодних праздников может быть сложным для многих людей. Организм, привыкший к отдыху, испытывает естественное желание продолжить его. Психолог Наталья Леонова в разговоре с Ньюсинфо предлагает несколько способов, которые помогут легче адаптироваться к рабочему режиму и справиться с нежеланием возвращаться к трудовым обязанностям.

Сон
Фото: commons.wikimedia.org by Shanghai killer whale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сон

Прежде всего, важно заранее подготовиться к переходу на рабочий график. За несколько дней до окончания каникул рекомендуется начинать ложиться спать и вставать в обычное время. Это поможет организму постепенно адаптироваться к предстоящим рабочим будням.

Также стоит ограничить употребление алкоголя и других излишеств. Даже если в обычные дни вы редко пьёте, во время праздников не стоит увлекаться спиртным. Важно помнить о своём здоровье и будущем рабочем ритме.

Психолог подчеркнула, что не стоит слишком сильно переживать из-за возвращения на работу. По её словам, даже в самых рутинных задачах можно найти что-то приятное.

"Каждая работа несет в себе приятные моменты. Найдите радость в том, что вы увидите своих коллег, или у вас будет интересная задача. Постарайтесь настроиться на положительные эмоции — это действительно поможет", — посоветовала Леонова.

Для облегчения перехода на рабочий режим можно составить план действий на первые дни после каникул. Начните с небольших задач по дому, чтобы постепенно переключиться с отдыха на работу. Это поможет вам плавно войти в привычный ритм и настроиться на продуктивную деятельность.

Психолог также отмечает, что длинные новогодние каникулы можно рассматривать как мини-отпуск. Это создаёт дополнительные возможности для смены деятельности и восстановления сил. Хорошо спланированный отдых может стать отличным способом расслабиться и набраться энергии.

Таким образом, осознанная подготовка, позитивный настрой и планирование задач помогут вам без стресса вернуться к работе и получать удовольствие от трудовых будней. Важно помнить, что работа не только труд, но и возможность для личностного роста и развития.

Уточнения

Режи́м (фр. régime от лат. regimen — управление, командование, руководство) в широком смысле — условия работы, деятельности, существования чего-либо. 

Рабо́та — место, где работник осуществляет трудовую деятельность.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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