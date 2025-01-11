Информация о высокой летальности от метапневмовируса опровергнута

Некоторые источники утверждают, что летальность от метапневмовируса составляет 43%. Однако профессор Владимир Никифоров, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета, утверждает, что эти данные не соответствуют действительности.
По словам профессора, летальность от метапневмовируса в действительности очень низкая. Для сравнения, летальность от современной чумы составляет около 7%, от COVID-19 — 2-3%, а от лихорадки Эбола — около 50%. Если бы летальность от метапневмовируса была такой высокой, как утверждают некоторые источники, это вызвало бы необходимость введения карантина.
Профессор отметил, что метапневмовирус не является новым вирусом и был хорошо известен ещё в 2001 году, когда его описали в Голландии. Как и другие вирусы, вызывающие ОРВИ, метапневмовирус периодически вызывает вспышки заболеваемости, пишет Газета.Ru.
Симптомы метапневмовируса практически не отличаются от симптомов других вирусов, вызывающих ОРВИ, и лечение также схоже. Диагноз может быть поставлен только лабораторно, а лечение направлено на патогенетическое воздействие на процесс заболевания, отметил учёный.
Тактика лечения при этом остаётся такой же, как и при ОРВИ, и включает в себя симптоматическое лечение.
Метапневмовирус человека (англ. Human metapneumovirus, hMPV или HMPV) — вид РНК-содержащих вирусов из семейства Pneumoviridae порядка Mononegavirales; вызывает ОРВИ у человека, преимущественно у детей.
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