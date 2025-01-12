Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотя многие долгожители являются объектами восхищения, эксперты предостерегают от принятия их советов по здоровью и образу жизни. Учёные всё ещё исследуют, почему некоторые люди живут более 100 лет, но многие сходятся во мнении, что не стоит слепо полагаться на их рекомендации.

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Почему советы долгожителей могут быть ошибочными

Профессор биогеронтологии в Университете Брайтона, Ричард Фарагер, выделил две основные теории, объясняющие долгожительство, которые ставят под сомнение полезность советов самих долгожителей:

"Ошибка выжившего"

Некоторые долгожители могут просто быть счастливчиками. То, что у них есть определённые привычки, не означает, что эти привычки способствуют их долголетию. Например, если человек выжил, несмотря на вредные привычки, такие как курение по 60 сигарет в день, это не делает эти привычки полезными для здоровья. Это классический пример ошибки выжившего — логической ошибки, когда воспринимается как правило что-то, что является исключением. Генетика

Вторая теория заключается в том, что долгожители обладают определёнными генетическими особенностями, которые позволяют им жить дольше. Эти люди могут иметь генетическую предрасположенность, обеспечивающую их выносливость и долговечность.

Что стоит вынести из этих теорий

Как отмечает Фарагер, обе теории приводят к одному общему выводу: не следует полагаться на советы по здоровью и образу жизни от долгожителей. Большинство из них не занимаются физической активностью, их рацион не всегда соответствует нормам здорового питания, и многие курят или употребляют алкоголь. Долгая жизнь часто связана либо с удачей, либо с благоприятной генетикой, а не с соблюдением определённых правил здорового образа жизни.

Уточнения

Гене́тика - раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

