Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания

Хотя многие долгожители являются объектами восхищения, эксперты предостерегают от принятия их советов по здоровью и образу жизни. Учёные всё ещё исследуют, почему некоторые люди живут более 100 лет, но многие сходятся во мнении, что не стоит слепо полагаться на их рекомендации.
Профессор биогеронтологии в Университете Брайтона, Ричард Фарагер, выделил две основные теории, объясняющие долгожительство, которые ставят под сомнение полезность советов самих долгожителей:
Как отмечает Фарагер, обе теории приводят к одному общему выводу: не следует полагаться на советы по здоровью и образу жизни от долгожителей. Большинство из них не занимаются физической активностью, их рацион не всегда соответствует нормам здорового питания, и многие курят или употребляют алкоголь. Долгая жизнь часто связана либо с удачей, либо с благоприятной генетикой, а не с соблюдением определённых правил здорового образа жизни.
Гене́тика - раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.