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Вред курения — сколько минут жизни крадёт каждая сигарета

1:22
Здоровье

Каждая выкуренная сигарета сокращает продолжительность жизни человека. По словам врача-терапевта Анны Симбирцевой, это связано с воздействием никотина, смол и других вредных веществ, содержащихся в табачном дыме.

Сигарета
Фото: 500px.com by Lindsay Fox, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сигарета

Терапевт сослалась на результаты исследований, проведённых учёными из Оксфорда. Согласно им, люди, которые не бросили курить, живут в среднем на 10 лет меньше, чем те, кто отказался от этой привычки. При этом среднее количество выкуриваемых сигарет в день составляет около 15,8 для мужчин и 13,6 для женщин, пишет Газета.Ru.

"Ученые предположили, что каждая выкуриваемая сигарета сокращает жизнь мужчины на 17 минут, а женщины — на 22 минуты", — рассказала Симбирцева.

Врач добавила, что табачный дым содержит более 70 химических веществ, которые могут вызывать онкологические заболевания. Никотин, который быстро всасывается в кровь, временно повышает чувство удовольствия и концентрацию, но также оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, дыхательные пути и другие органы. В долгосрочной перспективе никотин может привести к развитию серьёзных заболеваний.

Уточнения

Куре́ние — вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.

Сигаре́та (фр. cigarette — небольшая сигара) — курительное табачное изделие в виде бумажной трубки, внутри которой находится специальный сигаретный табак. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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