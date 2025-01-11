Вред курения — сколько минут жизни крадёт каждая сигарета

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждая выкуренная сигарета сокращает продолжительность жизни человека. По словам врача-терапевта Анны Симбирцевой, это связано с воздействием никотина, смол и других вредных веществ, содержащихся в табачном дыме.

Фото: 500px.com by Lindsay Fox, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сигарета

Терапевт сослалась на результаты исследований, проведённых учёными из Оксфорда. Согласно им, люди, которые не бросили курить, живут в среднем на 10 лет меньше, чем те, кто отказался от этой привычки. При этом среднее количество выкуриваемых сигарет в день составляет около 15,8 для мужчин и 13,6 для женщин, пишет Газета.Ru.

"Ученые предположили, что каждая выкуриваемая сигарета сокращает жизнь мужчины на 17 минут, а женщины — на 22 минуты", — рассказала Симбирцева.

Врач добавила, что табачный дым содержит более 70 химических веществ, которые могут вызывать онкологические заболевания. Никотин, который быстро всасывается в кровь, временно повышает чувство удовольствия и концентрацию, но также оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, дыхательные пути и другие органы. В долгосрочной перспективе никотин может привести к развитию серьёзных заболеваний.

Уточнения

Куре́ние — вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.



Сигаре́та (фр. cigarette — небольшая сигара) — курительное табачное изделие в виде бумажной трубки, внутри которой находится специальный сигаретный табак.

