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Стимуляция роста волос: два напитка, которые могут быть полезны

1:31
Здоровье

Два напитка, которые могут ускорить рост волос

Зима — время, когда многие сталкиваются с усиленным выпадением волос, и причины могут быть разными: от генетической предрасположенности до стресса и гормональных изменений. Однако, существует два напитка, которые могут стимулировать рост волос и уменьшить их выпадение.

Женщина с длинными волосами
Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

1. Кофе
Кофе не только бодрит, но и помогает стимулировать рост волос. Напиток содержит кальций и магний, которые поддерживают здоровье волос, а также кофеин, стимулирующий кровообращение в коже головы. Это способствует лучшему питанию волосяных фолликулов.

Как использовать кофе для волос: заварите кофе, дайте ему немного остыть и вотрите в кожу головы. Оставьте на несколько минут, а затем смойте. Повторяйте процедуру хотя бы раз в месяц для достижения результата.

2. Пиво
Пиво — источник множества витаминов и минералов, таких как витамины B1, B2, B6, биотин, ниацин, фолиевая кислота и пантотеновая кислота, которые способствуют укреплению волос и стимулируют их рост.

Как использовать пиво для волос: нанесите пиво с низким содержанием алкоголя на волосы и оставьте на 25 минут. После этого тщательно смойте. Однако не стоит часто использовать пиво для волос, поскольку алкоголь может повредить корни из-за закисления.

Уточнения

Биоти́н - водорастворимый витамин группы В.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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