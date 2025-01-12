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Почему нельзя спать с мокрыми волосами: объяснение дерматолога

1:35
Здоровье

Опасно для здоровья: дерматолог объяснила, почему нельзя спать с мокрыми волосами

Спать с мокрыми волосами может быть не только неприятно, но и опасно для здоровья, предупреждают дерматологи. Специалист в области дерматологии, Аамна Адель, рассказала, чем грозит отказ от использования фена после душа.

Сушка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Сушка волос

Почему мокрые волосы опасны для здоровья

На коже головы каждого человека присутствуют естественные дрожжевые грибы, известные как малассезия. Обычно эти грибы безвредны, но при создании определённых условий они могут начать активно размножаться. Спать с влажными волосами, не используя фен, создаёт идеальную среду для этого процесса. Влажность и тепло, особенно ночью, становятся благоприятной почвой для размножения грибка.

Как это влияет на здоровье

Размножение грибка может привести к таким неприятным заболеваниям, как перхоть, зуд или более серьёзные проблемы, такие как себорейный дерматит. Это воспаление кожи головы может вызвать не только дискомфорт, но и требовать длительного лечения.

Кроме того, сон с мокрыми волосами значительно увеличивает риск развития грибковой инфекции, например, стригущего лишая, который также требует медицинского вмешательства.

Что делать

Чтобы избежать этих проблем, дерматологи рекомендуют всегда сушить волосы перед сном, используя фен. Это поможет предотвратить развитие грибков и сохранить здоровье кожи головы.

Уточнения

Пе́рхоть — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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