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Раздельный сон: как это влияет на здоровье и отношения

1:38
Здоровье

"Постельный развод": что будет, если партнёры будут спать в разных кроватях

Все больше пар начинают практиковать раздельный сон, чтобы улучшить качество своего отдыха. Этот феномен, известный как "развод во сне", предполагает, что партнёры спят в разных кроватях или даже в разных спальнях. Эксперты утверждают, что раздельный сон может принести множество положительных эффектов как для здоровья, так и для отношений.

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Что изменяется при раздельном сне

Когда пара решает спать отдельно, это даёт каждому партнёру возможность удовлетворить свои индивидуальные потребности во сне. Отсутствие необходимости идти на компромисс ради удобства другого позволяет создать идеальные условия для полноценного отдыха. Вот основные изменения, которые происходят при переходе на раздельный сон:

  • Сон становится более глубоким и качественным, так как каждый партнёр может настроить пространство под себя, выбирая нужную температуру и позу.
  • В отношениях меньше конфликтов и недовольства, поскольку каждый чувствует себя комфортно, а не вынужден подстраиваться.
  • Улучшается настроение, появляется бодрость и энергия после ночного сна, так как отсутствуют раздражающие факторы.

Причины раздельного сна

Причины, по которым пары решают спать отдельно, могут быть разными. Однако главная мотивация заключается в желании улучшить качество жизни. Это не обязательно связано с проблемами в отношениях — многие пары просто хотят лучше отдыхать и сохранять гармонию в своих отношениях.

Уточнения

Здоро́вье — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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