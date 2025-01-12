Раздельный сон: как это влияет на здоровье и отношения

Все больше пар начинают практиковать раздельный сон, чтобы улучшить качество своего отдыха. Этот феномен, известный как "развод во сне", предполагает, что партнёры спят в разных кроватях или даже в разных спальнях. Эксперты утверждают, что раздельный сон может принести множество положительных эффектов как для здоровья, так и для отношений.
Когда пара решает спать отдельно, это даёт каждому партнёру возможность удовлетворить свои индивидуальные потребности во сне. Отсутствие необходимости идти на компромисс ради удобства другого позволяет создать идеальные условия для полноценного отдыха. Вот основные изменения, которые происходят при переходе на раздельный сон:
Причины, по которым пары решают спать отдельно, могут быть разными. Однако главная мотивация заключается в желании улучшить качество жизни. Это не обязательно связано с проблемами в отношениях — многие пары просто хотят лучше отдыхать и сохранять гармонию в своих отношениях.
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