Офтальмолог назвал 5 продуктов, борющихся с сухостью глаз

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Эксперт назвала 5 продуктов от сухости глаз

Здоровье глаз напрямую связано с нашим питанием, и если сухость глаз стала для вас проблемой, некоторые продукты могут помочь облегчить симптомы. Офтальмолог Тина Патель поделилась рекомендациями по продуктам, которые способствуют улучшению гидратации глаз и могут предотвратить их сухость.

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера

Продукты, помогающие от сухости глаз:

Арбуз

Грейпфрут

Персики

Клубника

Апельсины

Эти фрукты не только вкусные, но и содержат большое количество воды, что способствует улучшению гидратации организма, а значит, и уменьшению сухости глаз.

Важность правильного питания для здоровья глаз

Кроме того, для поддержания здоровья глаз важно включать в рацион богатые витаминами продукты, такие как фрукты, овощи, бобовые и орехи. Они являются отличными источниками витаминов А, С и Е, которые помогают улучшить зрение и защитить глаза от вредных воздействий.

Уточнения

Офтальмоло́гия - область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.

