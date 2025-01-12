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Офтальмолог назвал 5 продуктов, борющихся с сухостью глаз

1:03
Здоровье

Эксперт назвала 5 продуктов от сухости глаз

Здоровье глаз напрямую связано с нашим питанием, и если сухость глаз стала для вас проблемой, некоторые продукты могут помочь облегчить симптомы. Офтальмолог Тина Патель поделилась рекомендациями по продуктам, которые способствуют улучшению гидратации глаз и могут предотвратить их сухость.

Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера

Продукты, помогающие от сухости глаз:

  • Арбуз
  • Грейпфрут
  • Персики
  • Клубника
  • Апельсины

Эти фрукты не только вкусные, но и содержат большое количество воды, что способствует улучшению гидратации организма, а значит, и уменьшению сухости глаз.

Важность правильного питания для здоровья глаз

Кроме того, для поддержания здоровья глаз важно включать в рацион богатые витаминами продукты, такие как фрукты, овощи, бобовые и орехи. Они являются отличными источниками витаминов А, С и Е, которые помогают улучшить зрение и защитить глаза от вредных воздействий.

Уточнения

Офтальмоло́гия - область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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