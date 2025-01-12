Офтальмолог назвал 5 продуктов, борющихся с сухостью глаз

Здоровье глаз напрямую связано с нашим питанием, и если сухость глаз стала для вас проблемой, некоторые продукты могут помочь облегчить симптомы. Офтальмолог Тина Патель поделилась рекомендациями по продуктам, которые способствуют улучшению гидратации глаз и могут предотвратить их сухость.
Эти фрукты не только вкусные, но и содержат большое количество воды, что способствует улучшению гидратации организма, а значит, и уменьшению сухости глаз.
Кроме того, для поддержания здоровья глаз важно включать в рацион богатые витаминами продукты, такие как фрукты, овощи, бобовые и орехи. Они являются отличными источниками витаминов А, С и Е, которые помогают улучшить зрение и защитить глаза от вредных воздействий.
Офтальмоло́гия - область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.